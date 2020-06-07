В Одесі відбулася акція на підтримку Олександра Ройтбурда



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Підтримати Ройтбурда прийшли його друзі, шанувальники та відомі люди Одеси Фото: Кирило Печерик/Пушкинская

400 одеситів вийшли на мітинг в підтримку звільненого з посади директора Одеського художнього музею Ройтбурда

В Одесі близько 400 осіб зібралися у суботу, 6 червня 2020 року, біля будівлі ОДА на підтримку Олександра Ройтбурда, нещодавно в черговий раз звільненого судом з посади директора Одеського художнього музею

Підтримати Ройтбурда прийшли його друзі, шанувальники та відомі люди Одеси: історик Олександр Бабич, критик Ута Кільтер, урбаніст Олександр Горенюк, депутат міськради Ольга Квасницька, програміст Петро Обухов. Про це із посиланням на одеську інтернетгазету Pushkinska.net.

Також на відеозв’язок з Києва вийшов новий міністр культури України Олександр Ткаченко. До акції протесту проти рішення суду приєдналися режисер Влад Троїцький, музикант і політик Святослав Вакарчук та інші.

Окрім того, на мітингу протестувальники також збирали підписи під зверненнями до депутатів облради від свого округу з проханням підняти питання про надання Одеському художньому музею статусу національного.

Нагадаємо, Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського районного суду Одеси, яке поновило художника Олександра Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею. Апеляцію подала Одеська міська рада, рішенням якої у вересні 2019 року Ройтбурда і було звільнено.

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