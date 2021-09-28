Кличко вручив нагороди й відзнаки найкращим столичним педагогам (фото)

З нагоди свята нагороди та відзнаки отримають понад 800 освітян Києва

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня працівників освіти привітав столичних педагогів і вручив нагороди та відзнаки найкращим із них. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Радий вітати всіх освітян напередодні вашого професійного свята! Що приємно відзначити сьогодні? Те, що наші освітяни – найкращі. За підсумками всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів Київ щорічно в числі перших в Україні. А столичні педагоги перемагають у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», – сказав Кличко. – Важливо, що в умовах пандемії ви адаптувалися і змогли продовжити навчати наших дітей. Саме ваша заслуга у тому, що навіть під час локдауну освітній процес не зупинився».

Мер також зазначив, що понад 100 столичних педагогів вже другий рік проводять на телеканалі «Київ» відеоуроки для учнів 5-11 класів. Київ продовжує бути прикладом для всієї країни.

«Освіта – пріоритетна сфера для міської влади. На неї з бюджету Києва ми виділяємо третину коштів. Сьогодні працівники закладів освіти столиці отримують заробітну плату своєчасно та в повному обсязі. На це в бюджеті міста передбачено 12,5 млрд грн. Ми зберегли і всі обов’язкові та стимулюючі виплати, гарантовані чинним законодавством, і виділяємо щорічно зі столичного бюджету додаткові кошти», – наголосив Кличко.

Мер підкреслив, що Київ – один із шести регіонів, який виплачує максимальну надбавку освітянам. Цього року на такі виплати передбачено понад мільярд гривень.

«Міська влада робить все, щоб забезпечити освітянам гідні умови для роботи та її оплати, а нашим дітям – якісну освіту. Протягом кількох останніх років ми побудували або повністю реконструювали в столиці 10 шкіл та 33 дитячих садочки. Це сучасні та комфортні навчальні заклади, за найвищими стандартами, – сказав мер. – Дорогі освітяни! Я вдячний за вашу працю. За вашу місію! Бажаю вам миру, міцного здоров’я, талановитих і вдячних учнів. Зі святом вас!».

З нагоди Дня працівників освіти мер Києва відзначив найкращих освітян столиці. Зокрема, один столичний вчитель отримав почесне звання «Заслужений вчитель України». Двоє педагогів отримали нагрудні знаки пошани київського міського голови «Знак пошани». Почесною грамотою Київської міської державної адміністрації відзначили 11 освітян, подякою Київського міського голови – 48 педагогів, серед яких 12 переможців та лауреатів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти» відзначили 35 освітян.

Загалом нагороди та відзнаки київського міського голови, Київської міської державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України цього року в столиці отримають понад 800 освітян.