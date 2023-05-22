Пів України накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 22 травня
У південних, східних, а вдень і в більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються дощі та грози
У понеділок 22 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощі та грози у половині областей. Температура в країні коливатиметься від 9° вночі до 23° удень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
У південних, східних, а вдень і в більшості центральних та Сумській областях місцями підуть короткочасні дощі, спостерігатимуть грози. На решті території – без опадів.
Вітер подме північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 9-14°, а в західних, північних областях та на Вінниччині – 6-11°. Удень у країні прогріється до 18-23°.
У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5-10м/с.
Температура на Київщині вночі становитиме 6-11°, а вдень – 18-23°. У столиці вночі очікується приблизно 10°, а вдень – 21-23°.
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