Пів України накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 22 травня

Температура в країні коливатиметься від 9° вночі до 23° удень

У південних, східних, а вдень і в більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються дощі та грози

У понеділок 22 травня в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощі та грози у половині областей. Температура в країні коливатиметься від 9° вночі до 23° удень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У південних, східних, а вдень і в більшості центральних та Сумській областях місцями підуть короткочасні дощі, спостерігатимуть грози. На решті території – без опадів.

Вітер подме північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура вночі становитиме 9-14°, а в західних, північних областях та на Вінниччині – 6-11°. Удень у країні прогріється до 18-23°.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5-10м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 6-11°, а вдень – 18-23°. У столиці вночі очікується приблизно 10°, а вдень – 21-23°.