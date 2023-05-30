Сонячно й майже без опадів: прогноз погоди на 30 травня

У східних, південно-східних областях та Криму сьогодні очікуються дощі та грози

У вівторок 30 травня у східних, південно-східних областях та Криму спостерігатиметься мінлива хмарність, підуть короткочасні дощі з грозами. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 18-23°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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На решті території очікується невелика хмарність, без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями піде короткочасний дощ, очікується гроза. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень прогріється до 22-27°. У Карпатах вночі стовпчики термометра покажуть 5-10°, а вдень – 15-20°.

Вітер пануватиме північний, північно-східний, 3-8 м/с.

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інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується невелика хмарність, без опадів.

Вітер подме північний , 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 8-13°, а вдень – 22-27°. У Києві вночі очікується 10-12°, вдень – 23-25°.