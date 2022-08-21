Мінлива хмарність та спека: якою буде погода 21 серпня

У столиці очікується дощ

В Україні 21 серпня очікується мінлива хмарність. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У неділю на заході денна температура підвищиться до 26-31 градуса вище нуля. На сході, півдні і в центрі країни вдень очікується від 29 до 30 градусів з позначкою плюс. Температура на півночі складе +25...+28 градусів.

За прогнозами синоптиків, в Ужгороді, Чернігові, Сумах, Харкові та у Києві очікуються невеликі дощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.