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Мінлива хмарність та спека: якою буде погода 21 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Мінлива хмарність та спека: якою буде погода 21 серпня
Прогноз погоди на 21 серпня
фото із відкритих джерел

У столиці очікується дощ

В Україні 21 серпня очікується мінлива хмарність. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У неділю на заході денна температура підвищиться до 26-31 градуса вище нуля. На сході, півдні і в центрі країни вдень очікується від 29 до 30 градусів з позначкою плюс. Температура на півночі складе +25...+28 градусів.

За прогнозами синоптиків, в Ужгороді, Чернігові, Сумах, Харкові та у Києві очікуються невеликі дощі.

Мінлива хмарність та спека: якою буде погода 21 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

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Теги: Україна прогноз погоди

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