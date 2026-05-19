Реформа мобілізації. Заступник Буданова розповів, чи чекати зниження призовного віку

Посадовець наголосив, що рішення про зменшення мобілізаційного віку залежатиме від ситуації на фронті

Наразі влада не розглядає зниження мобілізаційного віку в Україні. Водночас подальші рішення можуть залежати від ситуації на фронті та безпекових обставин. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтервʼю 24 Каналу, повідомляє «Главком».

За словами заступника Буданова, наразі питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Також найближчим часом ніхто не збирається обмежувати виїзд за кордон 18 – 22 річним чоловікам.

«На цей момент питання пониження мобілізаційного віку та обмеження для згаданої вами категорії 18–22 роки стосовного виїзду за кордон за поточної обстановки не розглядається», – пояснив він.

Паліса допустив, що за певних обставин ці рішення все ж можуть розглянути, але наразі це виключено. «Все буде залежати від ситуації на фронті, звісно. Але на цей момент питання не розглядається. Навіть не піднімається стосовно оцінки та ризиків», – додав посадовець.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Україні потрібна мобілізація. Наразі рекрутинг добровольців не спроможний покрити ті кількості, які потрібні для армії.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації. За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні.