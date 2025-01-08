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Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців
Надання першої медичної допомоги військовослужбовцям, що отримали поранення на полі бою
Фото: Командування Медичних сил ЗСУ

Під час формування нових стандартів враховувався унікальний бойовий досвід військових медиків та бійців, що здобутий у боротьбі з російською агресією. Також враховувались стандарти країн-партнерів

Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги, що підвищать рівень компетентності військовослужбовців у наданні допомоги в бойових та екстремальних умовах. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Повідомляється, що документ включає два основні стандарти:

  • типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги;
  • типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги розширеної базового рівня.

Перший стандарт розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальновійськової підготовки та охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах. Також стандарт включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих.

Другий стандарт розширює перелік знань та навичок порівняно із першим, оскільки створений для підготовки з домедичної допомоги стрільців-санітарів та їм відповідних, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців. Навчальні блоки тривалістю від шести годин зосереджені на наданні допомоги в несприятливому середовищі, техніках переміщення постраждалих в укриття, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, оцінці та підтримці дихання й кровообігу, а також особливостях допомоги під час евакуації.

«Ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією, та стандартів країн-партнерів. Завдяки впровадженню Міноборони такої практики, військовослужбовці отримають більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою», – зазначила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки. Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп'ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.

Впровадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових, що дозволить їм ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров'я своїх побратимів.

Нагадаємо, що парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. 

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Теги: Міноборони правила медицина медик військові

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