У Вінниці пограбували військового

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за скоєння грабежу в умовах воєнного стану

У Вінниці неподалік центрального ринку пограбували військовослужбовця. Невідомий вирвав у нього з рук телефон та зник з місця події. Про це повідомила речниця Нацполіції області Заріна Маєвська у коментарі "Суспільному".

«До поліції з повідомлення про злочин звернувся 25-річний житель Жмеринського району. Він повідомив про те, що по вулиці Михайла Малишенка його пограбували. У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку відділу поліції № 1 встановили та розшукали підозрюваного неподалік від місця вчинення злочину», – повідомила Заріна Маєвська.

Ним виявився 20-річний житель Хмільницького району, який відбував умовне покарання за вчинення крадіжки. Правоохоронці вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за скоєння грабежу в умовах воєнного стану. Санкція статі передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Києві двоє чоловіків напали на військового та пограбували його. Коли потерпілий прийшов до тями то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.