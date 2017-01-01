Міноборони збирається замінити в пайках бійців АТО м'ясо на кефір

Урядові експерти називають ініціативи Міноборони загрозою збалансованості норм харчування

Міністерство оборони пропонує внести зміни до норм затвердження продуктів харчування військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. Відповідний проект постанови Кабміну міністерство внесло на розгляд урядового комітету 30 листопада. В проекті постанови Міноборони пропонує дозволити йому, МВС та СБУ проводити заміну одних



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Урядові експерти називають ініціативи Міноборони загрозою збалансованості норм харчування

Міністерство оборони пропонує внести зміни до норм затвердження продуктів харчування військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань. Відповідний проект постанови Кабміну міністерство внесло на розгляд урядового комітету 30 листопада.

В проекті постанови Міноборони пропонує дозволити йому, МВС та СБУ проводити заміну одних продуктів іншими у межах вартості норм харчування та харчової цінності продуктів.

Дію постанови планують розповсюдити на військових, які беруть участь в міжнародних навчаннях, в тому числі під час інструктажу іноземних спеціалістів, а також у пунктах постійної дислокації, в навчальних центрах, на полігонах та на території проведення антитерористичної операції.

У висновку урядових експертів за підписом директора Департаменту з питань безпеки Павла Пригунова, ініціативи Міноборони назвали «недостатньо дієвими» і такими, що можуть призвести до зниження калорійності та збалансованості норм харчування.

Експерти вказали, що в розділ №1 урядової постанови №426 від 29 березня 2002 року, який Міноборони хоче розповсюдити на ЗСУ, «спеціальна заміна» призначена для екіпажів суден та кораблів, які несуть службу за межами України, а також для екіпажів підводних човнів. Ці норми розроблені з урахуванням специфіки військово-морського флоту.

Урядові експерти вказали, що згадана спеціальна заміна передбачає заміну м’яса першої категорії (яловичина, свинина, баранина, телятина) на «молоко сухе, суху простоквашу та кисломолочні продукти» у співвідношення 1:0,7. Але така заміна не передбачена нормами, що діють в ЗСУ. Експерти вказують, що застосування такої заміни може підірвати моральний дух в армії та створити соціальну напругу серед особового складу, особливо в зоні проведення АТО, та вплинути на калорійність харчування.

Також експерти вважають, що «деякі положення проекту недостатні для розуміння та неясно викладені, допускають подвійне прочитання».

Скріншот з висновку урядових експертів

Експерти порадили для поліпшення харчування учасників навчань з іноземцями розробити окрему спеціальну заміну для цієї категорії військовослужбовців. Урядовому комітету було запропоновано після розгляду повернути проект постанови на доопрацювання Міноборони.

При узгодженні позицій жодне міністерство не висунуло зауважень до ініціатив Міноборони.

Джерело: Наші гроші