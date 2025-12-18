Міносвіти назвало показники вступу чоловіків 25+ у 2025 році

За даними Міносвіти, у 2025 році на всі рівні освіти вступили понад 50 тисяч чоловіків віком 25+

У 2025 році кількість вступників-чоловіків віком понад 25 років скоротилася більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком

У Міносвіти пояснили, чому кількість вступників чоловічої статі віком понад 25 років у 2025 році скоротилася більш ніж удвічі порівняно з минулим роком. Найбільше скорочення зафіксовано в аспірантурі та магістратурі. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час засідання парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, у 2025 році на всі рівні освіти вступили понад 50 тисяч чоловіків віком 25+, тоді як у 2024 році таких вступників було понад 112 тисяч.

«Питання, яке цікавить усіх – і Генеральний штаб, і Міністерство оборони, - це вступ чоловіків 25+ на різні рівні освіти. Ми бачимо, що у 2025 році відбулося суттєве зменшення такої категорії вступників. Якщо порівнювати з 2024 роком, то наші запобіжники працюють», – заявив Трофименко.

Він уточнив, що найбільші перекоси досі зберігаються у сфері фахової передвищої та професійно-технічної освіти, однак ці випадки перевіряються.

«На жаль, у нас є такі перекоси. Але за допомогою перевірок Державною службою якості освіти та правоохоронними органами всі недоброчесні випадки перевіряються, і скорочення відбуваються», – додав заступник міністра.

Згідно з матеріалами, оприлюдненими на комітеті, кількість вступників-чоловіків віком 25+ різко зросла після початку повномасштабної війни, але у 2025 році тенденція пішла на спад. Зокрема, у 2021 році таких вступників було лише трішки більше тисячі осіб, пізніше у 2022-му – понад 15 тисяч, а у 2024 році показник сягнув піку – 112 749 осіб.

У 2025 році найбільше скорочення зафіксовано в аспірантурі та магістратурі. Кількість вступників віком 25+ в аспірантуру зменшилася з 7 тисяч у 2024 році до 2 тисяч. Трофименко прямо пов’язав зміну показників із боротьбою зі зловживаннями у сфері освіти.

«Всі рішення мають свій вплив на показники. І ми активно з таким явищем, як ухилянство за допомогою системи освіти, боремося», – наголосив він.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13634-1 стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми.