Під Добропіллям штурмовки взяли у полон Чінгізхана

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Під Добропіллям штурмовки взяли у полон Чінгізхана
В Україну прийшов воювати Чінгісхан
«Я тікав, та мене назад сюди відправили. Силою відправили», – зізнався окупант

Під час операції під Добропіллям бійці 25-го окремого штурмового батальйону взяли в полон чимало росіян. Частина окупантів опинилась у реальному котлі – без води, без їжі, без командирів, які просто кинули їх гнити в підвалах. Як інформує «Главком», відео операції та інтерв’ю з полоненими оприлюднив проєкт UkrainianWitness.

Так, один із полонених окупантів розповів, що його звуть Чінгізхан. Каже, ЗСУ здався, бо не хоче ані воювати, ані помирати. При цьому на питання, чому він прийшов на нашу землю, Чінгізхан не відповів.

«Я тікав, та мене назад сюди відправили. Силою відправили. У яму посадили. Потім із ями витягли, і сюди», – зізнався окупант.

Нагадаємо, у жовтні відбулися репатріаційні заходи, в результаті яких Україна отримала 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Також секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що за посередництва партнерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах відбудеться відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців.

Теги: відео Україна полон

