Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань
Призовник загинув під час фінальних навчань у Фінляндії
фото з відкритих джерел

Поліція розпочала розслідування інциденту

1 грудня у місті Кугмо на сході Фінляндії під час традиційних фінальних навчань для призовників загинув військовослужбовець. Про це повідомляє Yle.

У бригаді Кайнуу, де служив померлий, говорять, що йдеться не про нещасний випадок, який не становив небезпеки для інших військовослужбовців. Інші деталі офіційно не повідомляються.

Родину загиблого вже повідомили про трагедію, а поліція розпочала розслідування обставин смерті. Бригада Кайнуу планує вшанувати пам’ять призовника, приспустивши прапори у вівторок.

Нагадаємо, що у Фінляндії, в районі Кухмо (Вуосанга), цими вихідними розпочалися масштабні бойові навчання «Північна вісь 25» бригади Кайнуу. Загальна чисельність маневрів становить приблизно 3 тис. осіб.

Командувач Сил оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола заявив, що країна уважно стежить за військовими навчаннями РФ та Білорусі «Захід». На його думку, війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. Росія має ресурси й інших цілей. 

Читайте також:

Теги: навчання розслідування Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індійський винищувач HAL Tejas розбився просто під час польоту перед глядачами
На авіашоу в Дубаї розбився індійський винищувач: пілот загинув
22 листопада, 00:54
Прокуратура Нідерландів розслідує діяльність власників онлайн-магазину без ліцензії
У Нідерландах десятки людей загинули через ліки з інтернет-магазину
18 листопада, 09:18
Стубб висміяв усі «здобутки» РФ із лютого 2022 року
Президент Фінляндії жорстко поглузував із Путіна та його «здобутків»
16 листопада, 17:58
Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
15 листопада, 15:45
Росія та Китай нарощують шпигунську діяльність в арктичному регіоні Канади
Розвідка Канади фіксує зростання шпигунських операцій Росії та Китаю в Арктиці
14 листопада, 13:36
На початковому етапі в салоні буде присутній водій-спостерігач
Без водія: у Фінляндії з’явиться новий вид громадського транспорту
14 листопада, 08:29
За словами Стубба, будь-які контакти з РФ повинні здійснюватися узгоджено
Президент Фінляндії: ЄС у майбутньому відновить діалог з Росією
12 листопада, 23:24
Правоохоронці називали підозрюваного збирачем «відкатів» з підрядників «Енергоатома»
Справа про корупцію в енергетиці. Суд обрав запобіжний захід ексраднику Галущенка
12 листопада, 15:04
Ірина Горкун-Сілен розповіла, що сталося з її донькою у фінській школі
«Це мене шокувало». Інтерв'ю з мамою 11-річної українки, яку у фінській школі змусили співати «Калінку-малінку»
7 листопада, 11:00

Політика

У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань
У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники
Нідерланди виділяють Україні €250 млн на озброєння та безпілотники
Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона
Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона
«Ціною деградації власної економіки». Путін спрямує 40% бюджету Росії на 2026 рік на армію
«Ціною деградації власної економіки». Путін спрямує 40% бюджету Росії на 2026 рік на армію
Путін запровадив безвіз для китайців
Путін запровадив безвіз для китайців
Зустріч Путіна і Віткоффа: Кремль назвав нову дату
Зустріч Путіна і Віткоффа: Кремль назвав нову дату

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua