У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань

Призовник загинув під час фінальних навчань у Фінляндії

Поліція розпочала розслідування інциденту

1 грудня у місті Кугмо на сході Фінляндії під час традиційних фінальних навчань для призовників загинув військовослужбовець. Про це повідомляє Yle.

У бригаді Кайнуу, де служив померлий, говорять, що йдеться не про нещасний випадок, який не становив небезпеки для інших військовослужбовців. Інші деталі офіційно не повідомляються.

Родину загиблого вже повідомили про трагедію, а поліція розпочала розслідування обставин смерті. Бригада Кайнуу планує вшанувати пам’ять призовника, приспустивши прапори у вівторок.

Нагадаємо, що у Фінляндії, в районі Кухмо (Вуосанга), цими вихідними розпочалися масштабні бойові навчання «Північна вісь 25» бригади Кайнуу. Загальна чисельність маневрів становить приблизно 3 тис. осіб.

Командувач Сил оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола заявив, що країна уважно стежить за військовими навчаннями РФ та Білорусі «Захід». На його думку, війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. Росія має ресурси й інших цілей.