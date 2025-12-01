У Фінляндії загинув призовник під час військових навчань
Поліція розпочала розслідування інциденту
1 грудня у місті Кугмо на сході Фінляндії під час традиційних фінальних навчань для призовників загинув військовослужбовець. Про це повідомляє Yle.
У бригаді Кайнуу, де служив померлий, говорять, що йдеться не про нещасний випадок, який не становив небезпеки для інших військовослужбовців. Інші деталі офіційно не повідомляються.
Родину загиблого вже повідомили про трагедію, а поліція розпочала розслідування обставин смерті. Бригада Кайнуу планує вшанувати пам’ять призовника, приспустивши прапори у вівторок.
Нагадаємо, що у Фінляндії, в районі Кухмо (Вуосанга), цими вихідними розпочалися масштабні бойові навчання «Північна вісь 25» бригади Кайнуу. Загальна чисельність маневрів становить приблизно 3 тис. осіб.
Командувач Сил оборони Фінляндії генерал Янне Яаккола заявив, що країна уважно стежить за військовими навчаннями РФ та Білорусі «Захід». На його думку, війна в Україні не є великомасштабною стратегічною операцією. Росія має ресурси й інших цілей.
