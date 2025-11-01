Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 2 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста

2 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста. Це свято присвячене вірі та стійкості п'ятьох перських християн, які прийняли мученицьку смерть за свої переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста

2 листопада православна церква вшановує пам'ять п’ятьох святих мучеників, які жили у IV столітті й походили зі знатних перських родів. Вони займали високі посади при дворі царя Сапора II. Коли стало відомо, що вони таємно сповідують християнство, їх схопили і привели на суд.

Згідно з переказами, мучеників піддавали жорстоким тортурам, проте їхня віра залишалася непохитною. Під час катувань ставалися чудеса: мученики виходили неушкодженими з вогню і зцілювалися від ран, що навернуло багатьох свідків у християнство. За наказом царя, святі були засуджені до смерті через спалення, але коли їх кинули в піч, вогонь згас. Зрештою, їх стратили через усікновення голови.

Сьогодні цей день вшановує їхню стійкість, мужність і вірність Христу.

Молитви дня

О, святі мученики, страстотерпці Христові Ахиндин, Пигасій, Афтоній, Єлпидифор і Анемподист! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Ви, що стражданнями своїми Христа прославили, зміцніть нас у вірі. Погляньте на наші скорботи і визволіть нас від ворогів видимих і невидимих. Даруйте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність у випробуваннях. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день пам’яті святих називали Акиндіновим днем (або Днем Пигасія). Цього дня спостерігали за погодою:

Якщо вранці туман – чекай швидкого потепління.

Якщо багато снігу випало – до пізньої весни.

Якщо яскраво світить сонце – до швидкого потепління.

Якщо вітер південний дме – скоро випаде сніг.

Якщо небо затягнуте хмарами – до швидкого похолодання.

Цей день також вважався сприятливим для початку нових справ і рукоділля.