13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

13 листопада у світі відзначають Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день сліпих

Ця всесвітня дата приурочена до дня народження Валентина Гаюї (1745–1822) – французького педагога, який заснував перші у світі школи для незрячих. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до проблем людей з порушеннями зору, їхніх прав та можливостей повноцінної інтеграції та участі в житті суспільства.

Всесвітній день доброти

Свято було започатковане у 1998 році Всесвітнім рухом за доброту. Дата закликає людей здійснювати добрі вчинки, бути чуйними та уважними одне до одного, поширюючи позитивний вплив у суспільстві та сприяючи єднанню.

Релігійні свята та їхня історія

День святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського

13 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з трьох Вселенських святителів і найвидатніших проповідників IV століття – Іоана Златоуста (бл. 347–407). Він був названий «Златоустом» (Золотоустим) за його неперевершену красномовність, що впливала на тисячі вірян.

Іоан був архієпископом Константинополя, де активно боровся проти розкоші, корупції та зловживань влади. Його проповіді були гострі, за що він нажив собі багато ворогів серед знаті та імператорського двору. Він двічі був вигнаний з кафедри і помер на засланні. Святитель Іоан Златоуст відомий тим, що упорядкував і вдосконалив чин Літургії, яка і сьогодні носить його ім'я.

Народні вірування та прикмети

У народі день святителя Іоана Златоуста вважався часом завершення осінніх робіт та приходу стійких холодів.

Якщо птахи літають високо в небі, але вже не співають – скоро вдарить сильний мороз.

Якщо 13 листопада сильний вітер – це віщує вітряну та сувору зиму, яка може триматися аж до весни.

Туман на Іоана Златоуста – чекайте відлиги (потепління) і танення снігу.

Випав іній – вірна прикмета гарного врожаю вівса наступного року.

Історичні події

1851 рік – вводять в дію Миколаївську залізницю;

1918 рік – уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільнив з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 рік – розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР – найвищий орган державної влади;

1918 рік – у Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1945 рік – у Франції Шарля де Голля обирають головою Тимчасового уряду;

1971 рік – виводять на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса;

1980 рік – американський космічний апарат «Вояджер-1» передає на Землю перші фотографії Сатурна великим планом;

1994 рік – за результатами референдуму Швеція вступає до ЄС;

1997 рік – відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 рік – Європарламент дає згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію;

2015 рік – терористичні акти в Парижі.

Іменини

День ангела святкують: Анатолій, Артемій, Герман, Іван, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Степан, Федір, Яків.