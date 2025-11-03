Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 4 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого

4 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Йоаникія Великого. Це свято присвячене вірі, аскетизму та подвижництву святого, який понад 50 років провів у пустелі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого

4 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобного Йоаникія Великого, який жив у VIII–IX століттях. Згідно з переказами, Йоаникій народився в Малій Азії. У юності він був воїном, але після багатьох років служби вирішив присвятити себе духовному життю.

Він усамітнився в пустелі, де провів понад п’ятдесят років у суворому пості та молитві. За свою потужну віру та глибоке подвижництво Йоаникій отримав від Бога дар чудотворення, міг пророкувати та зцілювати хворих. За свою жертовність і святість він був зарахований до лику преподобних.

Молитви дня

О, преподобний отче Йоаникіє! До тебе ми звертаємося з молитвою, як до великого подвижника і чудотворця. Благаємо тебе, моли Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам силу духу у спокусах, зміцнив нашу віру та направив наші стопи на шлях спасіння. Подай нам допомогу у наших потребах, зціли наші недуги і захисти від ворогів видимих та невидимих. Нехай твоїми молитвами ми досягнемо Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: