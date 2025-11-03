Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 4 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого

4 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Йоаникія Великого. Це свято присвячене вірі, аскетизму та подвижництву святого, який понад 50 років провів у пустелі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Йоаникія Великого

Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

4 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобного Йоаникія Великого, який жив у VIII–IX століттях. Згідно з переказами, Йоаникій народився в Малій Азії. У юності він був воїном, але після багатьох років служби вирішив присвятити себе духовному життю.

Він усамітнився в пустелі, де провів понад п’ятдесят років у суворому пості та молитві. За свою потужну віру та глибоке подвижництво Йоаникій отримав від Бога дар чудотворення, міг пророкувати та зцілювати хворих. За свою жертовність і святість він був зарахований до лику преподобних.

Молитви дня

О, преподобний отче Йоаникіє! До тебе ми звертаємося з молитвою, як до великого подвижника і чудотворця. Благаємо тебе, моли Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам силу духу у спокусах, зміцнив нашу віру та направив наші стопи на шлях спасіння. Подай нам допомогу у наших потребах, зціли наші недуги і захисти від ворогів видимих та невидимих. Нехай твоїми молитвами ми досягнемо Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Ясний день – зима буде холодною і сухою.
  • Туман вранці або хмарна погода – чекайте на теплу погоду до кінця осені.
  • Подув теплий вітер – зима буде м’якою.
  • Цей день вважався невдалим для важливих угод та без потреби намагалися не виходити з дому.

Читайте також:

Теги: свято релігія свята традиції календар православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Єленський стверджує, що адвокати Московської церкви «зловживають судовими процедурами» й діють «агресивно»
Голова Держетнополітики звинуватив УПЦ МП у затягуванні ліквідації Київської митрополії
30 жовтня, 21:32
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2025: традиції та молитва
25 жовтня, 22:25
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
14 жовтня, 22:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня, 00:00
Російська православна церква на чолі з Гундяєвим має величезний вплив на Казахстан
Православна церква – без Кирила. Казахстанський опозиціонер просить допомоги у ПЦУ
6 жовтня, 08:54
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не ризикує псувати відносини з Москвою, тому зустрічає патріарха Кирила з почестями
Казахстан стукає до патріарха Варфоломія. Чому Кирило екстрено літав до Астани?
5 жовтня, 13:00
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 жовтня, 00:00

Суспільство

Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
Міноборони готує нові контракти для військових: чіткі терміни служби та бонуси
Міноборони готує нові контракти для військових: чіткі терміни служби та бонуси
Масі Найєм заявив, що його звільнено зі служби
Масі Найєм заявив, що його звільнено зі служби
На фронті загинув військовий та фотограф проєкту Ukraїner Костянтин Гузенко
На фронті загинув військовий та фотограф проєкту Ukraїner Костянтин Гузенко
Атаки на газову інфраструктуру. Енергетичний експерт попередив європейців про можливий сценарій
Атаки на газову інфраструктуру. Енергетичний експерт попередив європейців про можливий сценарій

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua