Англія вирвала вольову перемогу у Нідерландів та вийшла у фінал Євро-2024

Драматичний півфінал завершився перемогою англійців у компенсований час

У захопливому півфінальному матчі на Євро-2024 збірна Англії здобула перемогу над Нідерландами з рахунком 2:1. Матч, що відбувся 10 липня на стадіоні "Зігналь Ідуна Парк" у Дортмунді (Німеччина), відзначився напруженою боротьбою та драматичним розвитком подій.

Нідерланди відкрили рахунок на 7-й хвилині завдяки точному удару Хаві Сімонса. Проте англійці не здалися і вже на 18-й хвилині зрівняли рахунок завдяки реалізованому пенальті Гаррі Кейном. Другий тайм пройшов у запеклій боротьбі з обох сторін. На 65-й хвилині Вірджил ван Дейк мав чудову нагоду вивести Нідерланди вперед, але його удар відбив Джордан Пікфорд. Вирішальний момент настав у компенсований час. На 90+1 хвилині Коул Палмер віддав передачу на Оллі Воткінса, який з меж штрафного майданчика відправив м'яч у лівий нижній кут воріт, забезпечивши Англії перемогу.

Ця перемога стала другою поспіль для Англії у півфіналах Євро. Вона також зробила англійців лише четвертою збірною в історії, якій вдалося двічі поспіль дійти до фіналу континентальної першості. У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, Англія зустрінеться зі збірною Іспанії, яка у своєму півфіналі здолала Францію з рахунком 2:1.



Нагадаємо, що збірна Нідерландів стала останнім півфіналістом чемпіонату Європи-2024 з футболу після вольової перемоги над Туреччиною. Матч завершився із рахунком 2:1.

Раніше збірна Англії перемогла Швейцарію за підсумками серії пенальті та пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу.

Напередодні збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Водночас збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу.