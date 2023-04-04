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Як Московська церква зомбує українських дітей. Шокуюче відео з-під Лаври

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як Московська церква зомбує українських дітей. Шокуюче відео з-під Лаври
Дитина назвала служителів ПЦУ «сатанистами»
скріншот з відео

Мати дівчинки пишається тим, як поводиться її дитина, тому дозволила спілкування зі сторонніми

Під час мітингів проти виселення Московської церкви з Києво-Печерської лаври увагу привернула маленька дівчинка, яка стояла поміж вірян та голосно викрикувала гасла на підтримку УПЦ МП та митрополита Онуфрія. Шокуюче відео з'явилося в мережі.

Дитина вигукувала лозунги на захист Московської церкви, а активіст намагався розпитати, хто вона і чому стоїть тут.
 
«Я хочу бути з Богом! Я хочу бути в Українській православній церкві! З блажейнішим Онуфрієм!» – викрикнула дитина.

Чоловік запитав дитину, скільки їй років та як її звати. Дівчинка заявила, що її звуть Дариною та їй 11 років. Вона також викрикнула, що прийшла до Лаври сама, тому що «її душа кричала, що не може це терпіти». Потім дитина наголосила, що вона сама і їй не потрібен ніхто.

Чоловік спробував ласкавіше запитати, навіщо дитина тут стоїть. Та відповіла вже спокійнішим тоном, що захищає свою віру та свою церкву. А ось на питання, скільки вона вже тут стоїть, дитина промовила: «Скільки потрібно, стільки я тут і стою! Скільки Богу угодно». 
 
А потім чимдуж прокричала: 
«Я хочу бути з Богом! А не з дияволом! А не з вами, ПЦУшниками, які влаштовують пляски, танці».

Віряни Московської церкви, які стояли поруч з дівчинкою, посміхалися та пишалися дитиною. Чоловік здивувався, як дитина може знати подібні формулювання. Однак у відповідь від вірян почув, що він безбожник та сатаніст.

Нагадаємо, що напередодні трапився скандал з УПЦ МП. Священник Московської церкви на Житомирщині нібито вдарив 10-річного хлопчика по голові

До слова, віряни УПЦ МП лякають страшним пророцтвом через виселення з Лаври. За їх словами, скоро в Києві прорве греблю, а кораблі підуть по Хрещатику. 

Теги: церква дитина Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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