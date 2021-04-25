25 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна важко працювати, займатися рукоділлям, прибиранням та пранням

Сьогодні, 25 квітня, православні християни вшановують пам'ять святого Василя Парійського.

У світі відзначають відразу кілька важливих свят – День ДНК, Всесвітній день боротьби з малярією і День дочки.

Крім того, сьогодні 42-й день Великого посту.

Міжнародний День ДНК

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу відзначається незвичайне свято – Міжнародний День ДНК (DNA Day), в знак визнання важливості генетики і наукових досягнень, зроблених в цій області.

Така дата була обрана в пам’ять про те, що 25 квітня 1953 року в журналі Nature вчені Джеймс Уотсон і Френсіс Крік спільно з Морісом Вілкінсом і Розалінд Франклін опублікували результати дослідження структури молекули ДНК.

ДНК – це дезоксирибонуклеїнова кислота. Саме в ДНК зберігається наша генетична інформація, і саме цей тест є одним з найбільш популярних для встановлення родинних зв’язків. Відкриття спіралі ДНК стало для науки революційним. Завдяки виявленню ДНК був розкритий код спадковості, ідентифікований генетичний ризик, розпочато формування запрограмованих властивостей організму, здійснюється оздоровлення спадковості, створюються технології генної інженерії.

Всесвітній день боротьби проти малярії

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день боротьби проти малярії, що відзначається щорічно 25 квітня, заснований ВООЗ на її 60 сесії в травні 2007 року. День присвячений пропаганді глобальних зусиль щодо забезпечення ефективної боротьби проти малярії.

Малярія – група інфекційних захворювань, що передаються людині при укусах одного з видів комарів. Хвороба, як правило, супроводжується загальним нездужанням, лихоманкою, ознобом, збільшенням розмірів печінки та селезінки, порушеннями з боку нервової та інших систем організму.

90 % усіх випадків зараження реєструється в Африці, проте, останнім часом випадки завезеного захворювання та, навіть, смерті від нього, реєструються й в Україні. Кліматичні умови та велика чисельність переносників на території Черкаської області є сприятливими умовами для розповсюдження інфекції при наявності збудника.

Профілактичні та протиепідемічні заходи, які направлені на недопущення повернення малярії, застосовуються в загальнодержавному масштабі. Проводяться гідротехнічні заходи, оздоровлюються стоячі водойми, проводиться раннє виявлення хворих і забезпечення населення засобами індивідуального захисту.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

25 квітня православні святкують Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) і вшановують преподобного Василя сповідника.

Вербна неділя

Цієї неділі, 25 квітня 2021 року, православна церква всього світу відзначатиме велике свято — Вхід Господній в Єрусалим, який ще називають Вербною неділею. Цього дня Ісус Христос увійшов у Єрусалим, щоб завершити свою духовну місію спасіння людства на встановлення християнства.

Свято належить до перехідних і щорічно відзначається в шосту неділю Великого Посту і за тиждень до Великодня. Святкування Вербної неділі починається ввечері у суботу. У церквах проходять богослужіння та освячення верби.

Після Вербної неділі розпочинається Страсний тиждень, який завершиться Великоднем.

Преподобний Василь сповідник

З відкритих джерел

Василь сповідник жив у VIII столітті і був відомий як єпископ міста Парії. До нього часто зверталися віряни і Василя називали «пастирем Христового стада». У час гоніння на християн Василь захищав віруючих та ікони і відмовився підписати постанову про їхнє знищення.Василь був підданий катуванням і посаджений у в’язницю, де перебував до смерті імператора Льва Ісавра.

Після звільнення, Василь прожив ще близько 10 років. Помер він в 750 році. 25 квітня Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

День дочки

Фото з відкритих джерел

День матері, сина, батька є, та є і День дочки. Немає ніяких даних про його історію установи, але відомо, що основним завданням дня є привернути увагу і суспільства, і держави до тих проблем, які є у дівчаток-підлітків. Адже їм часто потрібна допомога в соціалізації, знайомстві з професіями, допомога психологічна і правова, щоб подолати їх проблеми.

Традиції:

Цього дня після повернення з церкви освяченою вербою били рідних та близьких, говорями «Не я б'ю - верба б'є!». Вважається, що побиття вербою у свято захищає людину від пристріту і вроку.

Вважається, що вербні бруньки додають чоловікам силу, а жінок лікують від безпліддя. У відварі з бруньок купали немовлят, щоб захистити їх від хвороб. .

Вербу для освячення рвали лише з молодих дерев біля річки.

Безплідній жінці треба зранку треба зрізати гілочку верби, освятити в церкві та принести додому. Цю гілочку зберігали у потаємному місці.

Скот перший раз на пасовище виганяли саме освяченою у Вербну неділю гілочкою — «щоб нечисть не чіплялася до тварин».

Освячені «котики» застосовують для лікування лихоманки, безпліддя, недуг у домашньої худоби, а чоловіки носили їх з собою для збільшення фізичної сили.

Прикмети:

Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий урожай фруктів.

У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

Якщо в цей день вітер дме сильно, то літо буде вітряним

Що не можна робити в цей день

Не можна працювати, займатися рукоділлям, прибиранням, пранням.

Їжу господині готували заздалегідь, щоб цього дня не поратися на кухні.

Не можна свартися і думати про когось погано, оскільки це може повернутися бумерангом.

Не можна влаштовувати гучні гуляння і вживати алкоголь.

Не можна розчісувати волосся в цей день - привернете неприємності.

Цього дня не влаштовували поминальні обіди.

Їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Їжа на столі повинна бути скромною. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи кагору.

Іменини

У цей день іменини святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.