Угорщина вдруге рятує путінського патріарха від санкцій ЄС

Угорщина вдруге заблокувала внесення до санкційних списків Євросоюзу голову Московської церкви патріарха Кирила. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу», – написав він у Twitter.

Влада Угорщини вважає, що «жоден релігійний лідер не повинен бути внесений до списку санкцій», зазначив журналіст.

no surprise whatsoever but there was a push by some EU member states to sanction Patriarch Kirill but #Hungary blocked, just like last time. "no religious leader to be listed". #Russia #Ukraine