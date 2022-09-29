Угорщина вдруге рятує путінського патріарха від санкцій ЄС

Угорщини вважає, що жоден релігійний лідер не повинен бути внесений до списку санкцій

Угорщина вдруге заблокувала внесення до санкційних списків Євросоюзу голову Московської церкви патріарха Кирила. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Деякі країни-члени ЄС намагалися запровадити санкції проти патріарха Кирила, але Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу», – написав він у Twitter.

Влада Угорщини вважає, що «жоден релігійний лідер не повинен бути внесений до списку санкцій», зазначив журналіст.

no surprise whatsoever but there was a push by some EU member states to sanction Patriarch Kirill but #Hungary blocked, just like last time. "no religious leader to be listed". #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2022

Нагадаємо, голова російської православної церкви, патріарх Кирило (Гундяєв), активно підтримує політику Кремля. Після оголошеної мобілізації, від російської церкви, замість осуду, йде лише схвалення війни.

Так, Кирило заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи», і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

У мережі з’являються відео з військових комісаріатів у різних регіонах Росії, як там проводжають мобілізованих чоловіків на службу. До військкоматів приходять священники, аби благословити чоловіків, які невдовзі вирушать на війну в Україну.