Блогерка Стужук назвала підозру в несплаті податків «політизованою атакою»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Блогерка Стужук назвала підозру в несплаті податків «політизованою атакою»
Столична прокуратура повідомила про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків
фото з відкритих джерел

Інфлюєнсерка стверджує, що під час перебування в Україні вона справно сплачувала всі податки

Блогерка Софія Стужук (Левданська) заперечила, що ухилялася від сплати податків, коли проживала в Україні. Заочну підозру вона назвала «політизованою атакою» та «спробою її дискредитувати». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис інфлюєнсерки.

Стужук наголосила, що не отримувала жодної підозри. За її словами, протягом 2018–2022 рр. вона працювала в Україні як ФОП третьої групи і сплачувала всі податки «в повному обсязі». «Претензій щодо несплати податків за час мого перебування за межами України я ніколи не отримувала», – стверджує вона.

Блогерка додала, що у 2023 році вона офіційно закрила ФОП, «що неможливо без подання всіх звітів та погашення всіх зобов’язань», а ще навесні 2022 року її банківські рахунки було нібито незаконно заблоковано. «Коли я жила і працювала в Україні — жодних питань не виникало. Але саме сьогодні, у момент політичної турбулентності та чергової хвилі атак на блогерів, раптом “виявилося”, що я нібито боржник й одномоментно публікується на держпорталі, а потім по всіх пабліках країни. І подивіться, хто ініціатор цієї справи» – каже Стужук.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, жінка, яка у період з 2018 по 2022 роки отримала дохід понад 58 млн грн, не сплатила до бюджету майже 11,5 млн грн. У прокуратурі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно.

Раніше «Главком» писав, що українці вимагають позбавити громадянства блогерку Стужук за виправдання ракетної атаки РФ. Блогерка-мільйонник Софія Стужук, що не засуджувала агресію Росії проти України від початку вторгнення, написала дивний пост про ракетні обстріли України, та отримала гнівну реакцію українців.

Теги: блогер підозра корупція в Україні

