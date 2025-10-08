Екскерівниця Секретаріату уповноваженого з прав людини отримала підозру

За даними слідства, посадовиця удвічі переплатила за оренду приміщення для потреб працівників секретаріату

Правоохоронці стверджують, що через дії посадовиці Україна втратила 1,5 млн грн

Екскерівниці Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в травні 2021 року посадовиця, діючи всупереч вимогам Бюджетного кодексу України, підписала договір оренди нежитлового приміщення у Києві для потреб працівників секретаріату без належного економічного обґрунтування вартості орендної плати. Правоохоронці зазначають, що орендна плата була завищена удвічі від ринкової вартості.

«Попри це, упродовж 2021–2022 років екскерівниця продовжувала підписувати акти приймання-передачі послуг, на підставі яких орендодавцю було перераховано понад 3,1 млн грн бюджетних коштів. Експертизою встановлено завищення вартості орендної плати на понад 1,5 млн грн, внаслідок чого держбюджету заподіяно збитки», – йдеться в повідомленні.

Підозрюваній вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР.