Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята

День шульги – свято, що відзначає унікальність і таланти ліворуких людей

Щорічно 13 серпня у світі відзначається Міжнародний день шульги. Це неофіційне свято, яке має на меті привернути увагу до труднощів, що зустрічаються у повсякденному житті тих, хто здебільшого використовує ліву руку.

«Главком» підготував добірку цікавих фактів і привітань з Днем шульги у віршах, прозі та яскравих листівках.

Історія свята

За деякими даними, перший раз цей день було відзначено 13 серпня 1976 року за ініціативою організації Lefthanders International. Його головною метою стало привернення уваги виробників обладнання до проблем, з якими стикаються шульги. У 1984 році Міжнародна конфедерація шульг проголосила 13 серпня офіційним Міжнародним днем шульги.

З 1992 року це свято почало активно відзначатися завдяки зусиллям Британського Клубу ліворуких, заснованого у 1990 році. Його метою є привернення уваги до потреб ліворуких людей, зокрема до труднощів, які виникають через використання інструментів та обладнання, розроблених переважно для правшів.

Таким чином, хоча День шульги офіційно започатковано ще у 1976 році, масштабне і регулярне святкування стартувало лише у 1992 році завдяки активній діяльності британської організації.

Цікаві факти про ліворуких

1. Ліворукі – рідкісні

Приблизно 10–12% населення світу пише лівою рукою. Це робить лівшів меншістю, що зумовлює багато їхніх унікальних особливостей у світі, де більшість людей правші.

2. Чоловіків більше

Дослідження підтверджують, що серед чоловіків трохи більше шульг, ніж серед жінок. Різниця становить приблизно 2-3%.

3. Перевага в спорті

Шульги мають «елемент несподіванки», оскільки їхні рухи та кути атаки відрізняються від більшості суперників. Це особливо помітно в індивідуальних видах спорту: у тенісі, фехтуванні, бейсболі та боксі. Ліворукі часто мають тактичну перевагу.

4. Ліва півкуля править правою, права – лівою

Ліворукість пов’язана з домінуванням правої півкулі мозку. Це основний принцип роботи мозку. Домінування правої півкулі у шульг відповідає за просторове мислення, емоції, креативність, що пояснює їхні особливі здібності.

5. Ліворукість може бути спадковою

Дослідження підтверджують, що генетика відіграє певну роль. Якщо обидва батьки шульги, ймовірність народження лівші значно вища.

6. У минулому це вважалося «поганим знаком»

У багатьох культурах шульг тривалий час піддавали дискримінації. Цікаво, що слово «sinister», яке означає «зловісний», має латинське походження і перекладається як «лівий». Людей із провідною лівою рукою часто змушували переучуватися писати правою, але згодом стало зрозуміло, що така практика негативно впливає на розвиток дитини.

7. Лівші швидше адаптуються до зворотних інтерфейсів

Шульги, які живуть у світі, спроєктованому для правшів, часто змушені адаптуватися та користуватися обома руками. Це робить їх гнучкішими до незвичних ситуацій.

8. Ліворукі частіше креативні

Дослідження показують більшу схильність до мистецтв, музики й нестандартного мислення.

9. Вікінги поважали ліворуких воїнів

Через непередбачуваність шульги дійсно вважалися цінними бійцями. У бою вони могли здивувати правшу, що давало їм перевагу.

10. Ліворукі швидше відновлюють мовлення після інсульту

Це пов'язано з тим, що у шульг мова часто контролюється обома півкулями мозку, а не лише лівою, як у більшості правшів.

Привітання з Днем шульги у прозі

З Міжнародним днем шульги! Нехай ваша ліва рука завжди буде наповнена творчістю, удачею та силою. Бажаю вам зручності у всьому, що вас оточує, та безмежних можливостей для самовираження!

***

Вітаю з Днем шульги! Нехай ваші унікальні таланти та особливості завжди будуть джерелом натхнення та успіху. Залишайтеся такими ж креативними та сміливими.

***

Зі святом! У світі праворуких ви – особливі. Бажаю вам безмежного щастя, великих досягнень та щоб будь-які перешкоди легко долалися, як би ви не тримали олівець.

***

Хто сказав, що писати лівою рукою незручно, той не знайомий з творцями світу, що скорили серця людей своїм талантом. Сьогодні, в День лівші, бажаємо вам оригінальним і геніальним ліворуким відпочити від тяжких турбот. Нехай у ваших родинах процвітає радість, повага, любов і розуміння, а на роботі завжди чекає успіх!

***

Сьогодні Міжнародний день шульги. Шульги – люди творчі, креативні, що мають сильний характер. Цьому є підтвердження на прикладах багатьох знаменитих людей – світових політиків, письменників, музикантів, акторів і режисерів. Ми ж бажаємо всім шульгам успіхів в досягненні мети!

***

Вітаю з вашим днем! Нехай удача посміхається, а життя приносить тільки приємні сюрпризи. Бажаю, щоб ваш талант розкрився, а всі мрії збулися.

***

Вітаю з Днем лівшів. Нехай творчість, неймовірний розум і вміння досягати цілей допоможуть тобі насолоджуватися успіхами. Бажаю яскравого життя, гладкою дороги до мети і благополуччя.

Привітання з Днем шульги у віршах

З днем шульги тебе вітаю!

Будь щасливим, так і знай.

Особливість маєш файну,

Привітання від нас тримай.

***

Рука ліва, та душа широка,

Відчинить двері для нових ідей.

Бажаю щастя, радості, натхнення

І тільки світлих, справжніх днів!

***

Ти шульга, і це класно!

Кажуть, що склад розуму

У шульг настільки незвичайний,

Прямо обертом голова.

Ти особливість природи

З честю, гордістю прийми.

І талант, що дано від Бога,

Ти гідно пронеси

***

Ти індивідуум незвичайний,

Ти пишеш лівою рукою,

А це знак людей особливих,

Пишайся тому собою.

Тобі бажаю «однією лівою»

Проблеми в житті всі вирішувати,

Палати здоров'ям, у чудо вірити

І ніколи не сумувати.

