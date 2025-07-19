Французи надто багато відпочивають: влада пішла на радикальний крок

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру хоче зменшити навантаження на бюджет і змусити французів працювати більше, хоча це, у свою чергу, може позбавити його посади

Уряд Франції вважає, що в країні занадто багато державних свят, проте, згідно з кількома недавніми аналізами та дослідженнями, пропозиція про скасування двох з 11 державних свят навряд чи принесе значний економічний зиск. Як повідомляє «Главком, про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру хоче скасувати Великодній понеділок та 8 травня – День перемоги у Франції, що відзначає капітуляцію нацистської Німеччини у 1945 році.

«Уся нація повинна працювати більше – щоб виробляти, збільшувати загальну національну активність протягом року та покращувати ситуацію у Франції. Ось чому я пропоную скасувати два державні свята», – сказав Байру.

Ідея проста: два додаткові дні роботи означатимуть зростання виробництва і, як наслідок, збільшення доходів бюджету. Проте досвід інших країн та економічний аналіз показують, що вплив на економіку буде незначним. Таким чином, якщо таку ініціативу реалізують, у Франції будуть 9 державних свят на рік – це найнижчий показник у ЄС.

Заява Байру одразу викликала обурення французької громадськості і політиків з усього політичного спектру Франції. Жордан Барделла, лідер ультраправої партії «Національне «об’єднання», назвав пропозицію «прямим нападом на нашу історію, наше коріння та французьких робітників».

Байру, який пережив вісім спроб повалити свій уряд з моменту вступу на посаду минулого грудня, неодмінно зіткнеться з новими вотумами недовіри через кілька місяців, коли бюджетні переговори наберуть обертів. Його доля зараз значною мірою залежить від ультраправого «Національного об'єднання», найбільшої парламентської партії Франції, яка може залишити його без посади, якщо політики об'єднаються з лівими.

Не перший експеримент

Проте це не перший експертимент змусити французів працювати більше. Як нагадує NBC News, у 2003 році, лише через кілька місяців після шаленої спеки, яка забрала життя майже 15 тис. людей, тодішній прем'єр-міністр Жан-П'єр Раффарен оголосив про план скасувати свято П'ятидесятниці та замінити його «днем солідарності». Він був презентований як форма громадянського обов'язку для фінансування допомоги людям похилого віку, які постраждали від спеки, працівники працювали б безкоштовно, а роботодавці також робили б внески. Цей захід, запроваджений у 2005 році, став катастрофою. Деякі офіси та школи закрилися; інші залишилися відкритими. Деяким працівникам виплатили зарплату; іншим – ні. Невдовзі послідували страйки та протести.

Цікаво, що 2023 року Данія скасувала релігійне свято, якому понад 300 років, – День Великої молитви, що стало вкрай непопулярним рішенням. Незважаючи на невелике скорочення кількості відпрацьованих годин порівняно з попередніми роками, вплив на ВВП виявився незначним і оцінюється в 0,01-0,06%, за даними Міжнародного валютного фонду.

Раніше стало відомо, що Франція відмовилася брати участь у закупівлях американського озброєння для України.