Влада Києва планує побудувати ТЕЦ, де сміття використовуватимуть як паливо

Зазначається, що Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами

КМДА: «Передбачається створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що використовуватимуть висококалорійні фракції відходів»

Влада Києва розглядає можливість побудови двох теплоелектроцентралей, які використовуватимуть сміття як паливо. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Там зазначають, що в умовах енергетичного дефіциту потрібно використати всі шляхи й можливості для продукування енергії. У КМДА кажуть, що саме на це спрямована концепція енергетичної стійкості Києва.

«Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі й використовуватимуть висококалорійні фракції відходів», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми – дефіцит енергії та проблему накопичення сміття.

Пантелєєв додав, що таку практику широко використовують у європейських містах, тож тепер прагне застосовувати й Україна.

Нагадаємо, готуючись до цієї та наступної зими, Україна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За словами Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.

Як повідомлялося, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила більшу частину своїх генеруючих потужностей і зараз їх обсяг складає менше 20 ГВт.