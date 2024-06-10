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Україна спростила відкриття автобусних маршрутів зі Словаччиною: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна спростила відкриття автобусних маршрутів зі Словаччиною: деталі
Україна домовилась із Словаччиною про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами
фото з відкритих джерел

Україна та Словаччина домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів

Україна домовилась зі Словаччиною щодо спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Мова йде про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.

«Вимога наявності паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень. Вдячний словацьким колегам за підтримку скасування цієї норми», – розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.

Також словацька сторона наголосила, що «в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус».

Нагадаємо, 7 червня, Україна затвердила угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» для легкового транспорту. Також уряд виділив 222 млн грн для розбудови прикордонної інфраструктури з Польщею. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його партія Smer зазнали несподіваної поразки на виборах до Європараламенту.

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Теги: міністр Словаччина Україна кордон автобус

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