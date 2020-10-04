Моя хата скраю – першим ворогів зустрічаю. Міністр оборони Таран привітав з Днем територіальної оборони



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Загін тероборони Фото dsvv.gov.ua

День територіальної оборони відзначається вперше на державному рівні

Система територіальної оборони в Україні має отримати друге дихання. Українці повинні почати керуватися історичним прочитанням старого національного прислів’я: «Моя хата скраю – першим ворогів зустрічаю». Так колись говорили ті, кому випала доля першими зустріти ворога під час нападу на село. Сьогодні це уроки, які нам слід винести з подій весни 2014-го року, коли розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти нашої країни.

Про це сказав Міністр оборони України Андрій Таран з нагоди Дня територіальної оборони, який відзначається вперше на державному рівні сьогодні, 4 жовтня.

Він запроваджений Указом Президента України 30 вересня 2020 з огляду важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України. Крім того, наразі триває активний процес ухвалення Закону про територіальну оборону, де буде прописано алгоритми роботи різних силових структур, органів місцевих громад і Президента.

«Коли ворог з найбільшою армією на континенті уже на нашій землі, а сил держави на велике і потужне військо наразі бракує – створення повноцінної та дієвої тероборони може стати виходом з ситуації, що склалася. Іноземний досвід свідчить, що утримання підрозділів територіальної оборони обходиться значно дешевше, ніж регулярних військ, в США – в 6 разів, Данії та ФРН – у 10. Функціонування сучасної територіальної оборони в Україні дозволить заощадити значні фінансові ресурси при одночасному підвищенні ефективності системи оборони в цілому», – зазначив Андрій Таран.

За його словами, територіальний принцип комплектування підрозділів тероборони спирається на гарне знання місцевості як території, яку необхідно боронити від ворога у разі війни та потужну зацікавленість у захисті безпосередньо своєї землі. Також це значно скоротить терміни боєготовності таких підрозділів, зменшить витрати коштів та часу, адже місця їх дислокації, навчальні центри та полігони мають знаходитись в максимально близько від місць проживання воїнів тероборони.

«Територіальна оборона повинна спиратися на громадські патріотичні організації оборонної спрямованості, передусім, на громадські організації ветеранів АТО. Це, в свою чергу, зміцнить єдність армії та народу. Підрозділи тероборони повинні бути якісно підготовлені, технічно оснащені та морально готові зустрічати ворога. І саме ветерани АТО володіють такими складовими», – переконаний Міністр оборони України.

Запровадження Дня територіальної оборони, що відтепер відзначається у першу неділю жовтня, є свідченням прагнення політичного керівництва закласти міцний фундамент обороноздатності держави поряд з боєздатністю Збройних Сил України та інших сил оборони.

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