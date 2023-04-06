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Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 6 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 6 квітня
У західних областях випаде мокрий сніг та дощ
фото: Уніан

Україну не покидає негода, опади очікуються в усіх областях

У четвер, 6 квітня, в Україні буде похмуро. По всій території дощитиме, а подекуди випаде мокрий сніг. Температура повітря в країні коливатиметься від 9° морозу вночі до 16° тепла влень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях випаде помірний мокрий сніг та дощ. На Прикарпатті, а вночі і на Хмельниччині очікуються значні опади. Дороги подекуди вкриються ожеледицею.

Вітер переважатиме північний зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви сягнуть 15-20 м/с. Температура на заході вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень очікується 1-6° тепла. У Карпатах вночі стовпчики термометра покажуть 4-9° морозу, а вдень – приблизно 0°.

На решті території піде невеликий дощ. Уночі у більшості північних, центральних та Одеській областях дощитиме помірно.

Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень прогріється до 8-13° тепла , у східних областях – до 16°.

Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 6 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде похмуро. Вночі піде помірний, а вдень невеликий дощ.

Вітер пануватиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 4-9° тепла, удень – 8-13° вище нуля. У Києві вночі очікується 6-8° тепла, а вдень прогріється до 9-11°.

Теги: прогноз погоди негода дощ весна

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