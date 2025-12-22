Головна Країна Суспільство
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
фото: glavcom.ua

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

22 грудня уночі та вранці в більшості західних, центральних та південних областей туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності фото 1

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, у понеділок, 22 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг.

До слова, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується стабільно низька температура повітря, подекуди з потужними нічними морозами, а також снігопади та ожеледиця на дорогах у більшості регіонів. Найхолодніше буде наприкінці тижня.

