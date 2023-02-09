Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)

Раса Юкнявічене, депутатка Європарламенту, активно підтримує Україну





Відома литовська політикиня Раса Юкнявічене з'явилася в Європарламенті у вишиванці. Фотографії в національному українському вбранні вона поширила в своєму Facebook.

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фото: Rasa Jukneviciene/Facebook

«Володимир Зеленський сьогодні не тільки Президент України, він Президент всього вільного світу», – заявила вона. – «Промова Зеленського була про Європу. Про те, що Україна повертається додому, про те, що вона захищає свій європейський спосіб життя, свободу бути іншим, свободу обирати, економічний і соціальний добробут».

Депутати уважно слухають промову Зеленського в Європарламенті. Серед них Раса Юкнявічене в українській вишиванці фото з відкритих джерел

Вона згадала, що після виступу Володимира Зеленського в парламенті був такий ажіотаж, якого вона раніше не бачила.

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«Усі співробітники адміністрації та радники зібралися у вестибюль перед пленарним залом, щоб хоч краєм ока побачити українських героїв! Але війну ще не виграли. Ми повинні зробити навіть більше, ніж зробили до цього моменту», – додала Юкнявічене.

фото: Rasa Jukneviciene/Facebook

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.