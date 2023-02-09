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Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Депутатка слухала виступ Зеленського у вишиванці
фото: Rasa Jukneviciene/Facebook

Раса Юкнявічене, депутатка Європарламенту, активно підтримує Україну
 
 

Відома литовська політикиня Раса Юкнявічене з'явилася в Європарламенті у вишиванці. Фотографії в національному українському вбранні вона поширила в своєму Facebook.

Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото) фото 1
фото: Rasa Jukneviciene/Facebook

«Володимир Зеленський сьогодні не тільки Президент України, він Президент всього вільного світу», – заявила вона. – «Промова Зеленського була про Європу. Про те, що Україна повертається додому, про те, що вона захищає свій європейський спосіб життя, свободу бути іншим, свободу обирати, економічний і соціальний добробут».

Депутати уважно слухають промову Зеленського в Європарламенті. Серед них Раса Юкнявічене в українській вишиванці
Депутати уважно слухають промову Зеленського в Європарламенті. Серед них Раса Юкнявічене в українській вишиванці
фото з відкритих джерел

Вона згадала, що після виступу Володимира Зеленського в парламенті був такий ажіотаж, якого вона раніше не бачила.

«Усі співробітники адміністрації та радники зібралися у вестибюль перед пленарним залом, щоб хоч краєм ока побачити українських героїв! Але війну ще не виграли. Ми повинні зробити навіть більше, ніж зробили до цього моменту», – додала Юкнявічене.

Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото) фото 2
фото: Rasa Jukneviciene/Facebook

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії. 

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Литва Україна Володимир Зеленський Європарламент

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