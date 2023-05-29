Настоятельку монастиря УПЦ МП на Черкащині викрито на земельних оборудках – СБУ

Наразі за матеріалами СБУ, подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою

Упродовж 10 років монахиня незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь

Служба безпеки викрила злочинну схему використання земель державного фонду на території Черкаської області. До організації оборудки причетна настоятелька жіночого монастиря Уманської єпархії УПЦ (МП). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Упродовж 10 років монахиня незаконно здавала в оренду понад 40 га сільгоспугідь, які держава надала послушницям для ведення власного господарства.

Як стало відомо, «орендатором» земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоятельці десятки тисяч грн готівкою за нелегальне використання угідь релігійної громади.

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За даними слідства, «сторони» не укладали жодних договорів, а всі «розрахунки» здійснювали виключно на усних домовленостях. Це дозволяло аграрію сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування.

Наразі за матеріалами СБУ, подано позовну заяву до Господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати договір оренди з релігійною установою та повернути землі в державну власність.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) тривають слідчі дії. Проводяться комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення учасників «схеми» до відповідальності.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури оголошено підозру у колабораційній діяльності настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП).

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