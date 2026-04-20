Саджати чи садити картоплю? Мовознавиця пояснила, якими словами замінити кальки з російської

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Ольга Васильєва розповіла, як правильно говорити – саджати чи садити картоплю
Філологиня Ольга Васильєва розповіла, яке походження має слово «посадка»

В українській мові безліч слів схожих за значенням та звучанням. Серед них слова садіння і саджання. Читач «Главкому» поцікавився, як правильно говорити – садити чи саджати картоплю. На це питання відповіла філологиня Ольга Васильєва. Про це йдеться в рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами мовознавиці, дії саджати та садити мають однакове значення. «Садіння – це дія за значенням «садити»: «Ями для осіннього садіння дерев і кущів копають у вересні». Саджання – це дія за значенням «саджати»: «Саджання нових і реставрація старих виноградників – надзвичайно трудомісткий процес», – розповіла філологиня.

Ольга Васильєва пояснила, що слова садіння і саджання є абсолютними синонімами. Тож обидва варіанти є правильними.

Разом із цим експертка пояснила, що не варто вживати слова «посадка», оскільки це калька з російської мови. «Є із чого вибрати замість отієї скалькованої «посадки» (віддієслівний іменник жіночого роду). Посадка – це ділянка, на якій посаджено дерева: «В нічному синюватому мареві було видно молоду посадку» (Д. Ткач)», – зауважила Ольга Васильєва.

Нагадаємо, філологиня Ольга Васильєва в рубриці «Мовне питання» пояснила, чому співачка Victoria Niro припустилася помилки у своїй пісні «Ало, це хто». Зокрема, про це поцікавився читач «Главкому» та запитав, чи є помилка у слові «ало», яке співачка Victoria Niro використала у своїй пісні.

«Співачка Victoria Niro, яка стала відома завдяки своєму хіту «Питань нема», представила нову пісню: «Ало, це хто». Цікавить, чому «ало», а не «алло». Це допустимий варіант чи помилка?» – запитав Михайло Ведмедюк. На це Ольга Васильєва відповіла та зазначила, що це помилка та пояснила, чому. 

До слова, читачка «Главкому» запитала у мовознавиці Ольги Васильєвої, які є фемінітиви до слів «маг», «екстрасенс» і «медіум» та чи є маскулінатив до слова «ворожка». Філологиня назвала відповідні фемінітиви до слова екстрасенс, серед них – магиня, екстрасенсиня і медіумка. Також існує маскулінатив від слова «ворожка» – ворожбит. 

Читайте також

Більшість закладів та магазинів в Австрії зачиняються рано
Українка розкрила три головні недоліки життя в Австрії
26 березня, 09:16
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
Чи є множина у слові «дно»? Відповідь мовознавиці
20 березня, 23:50
Щоб не втратити ясність розуму, жінка займається живописом
104-річна американка розкрила секрети свого довголіття
22 березня, 17:52
Перша міськрада Одеської області заборонила російськомовний культурний продукт
На Одещині вперше запроваджено заборону на публічне використання російськомовного контенту
26 березня, 08:52
Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватися встановлених правил
Швидкість до 80 км/год у Києві: чи зміняться правила з 1 квітня. Пояснення КМДА
31 березня, 10:49
Продюсерка шоу «Орел і Решка» прокоментувала дописи на акаунті її шоу з російською мовою
«Для людей із гарним смаком». Продюсерка «Орла і Решки» обурила українців заявою про російськомовний контент
31 березня, 12:55
Українка розповіла, що треба знати українцям перед переїздом до Німеччини
Як у Німеччині змінилося ставлення до біженців? Українка поділилася власним досвідом
8 квiтня, 11:08
Ден Бюттнер досліджує явище довголіття та спілкується з довгожителями, дізнаючись секрети їхнього довгого життя
Дослідник назвав головний продукт довголіття, який продовжує життя на декілька років
11 квiтня, 14:00
Мобілізація не може бути популярним процесом через те, що вона примусова
Як уникнути «бусифікації»? Військовий назвав дієві способи
11 квiтня, 19:59

Пальне чи паливо: мовознавиця пояснила, як правильно називати ресурс на АЗС
Пальне чи паливо: мовознавиця пояснила, як правильно називати ресурс на АЗС
Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення
Чому війна обов’язково закінчиться: фізик дав наукове пояснення
Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня
Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня
Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи
Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи
Уряд виділив 700 млн грн на сучасні освітні простори: які школи отримають
Уряд виділив 700 млн грн на сучасні освітні простори: які школи отримають

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
