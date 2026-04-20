Саджати чи садити картоплю? Мовознавиця пояснила, якими словами замінити кальки з російської

Філологиня Ольга Васильєва розповіла, яке походження має слово «посадка»

В українській мові безліч слів схожих за значенням та звучанням. Серед них слова садіння і саджання. Читач «Главкому» поцікавився, як правильно говорити – садити чи саджати картоплю. На це питання відповіла філологиня Ольга Васильєва. Про це йдеться в рубриці «Главкома» «Мовне питання».

За словами мовознавиці, дії саджати та садити мають однакове значення. «Садіння – це дія за значенням «садити»: «Ями для осіннього садіння дерев і кущів копають у вересні». Саджання – це дія за значенням «саджати»: «Саджання нових і реставрація старих виноградників – надзвичайно трудомісткий процес», – розповіла філологиня.

Ольга Васильєва пояснила, що слова садіння і саджання є абсолютними синонімами. Тож обидва варіанти є правильними.

Разом із цим експертка пояснила, що не варто вживати слова «посадка», оскільки це калька з російської мови. «Є із чого вибрати замість отієї скалькованої «посадки» (віддієслівний іменник жіночого роду). Посадка – це ділянка, на якій посаджено дерева: «В нічному синюватому мареві було видно молоду посадку» (Д. Ткач)», – зауважила Ольга Васильєва.

