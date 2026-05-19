На Черкащині стався конфлікт між військовими ТЦК та ветераном: призначено перевірку

Громадська організація повідомила, що працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з сім’єю ветерана

На території Чигиринського району Черкаської області 16 травня стався конфлікт між військовими ТЦК та ветераном, який перебував на реабілітації. Як повідомляє громадська організація «Ветерани Батьківщини», військовослужбовці ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з сім'єю воїна, а також погрожували йому. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомила організація, працівники ТЦК зупинили автомобіль, яким керував доброволець. «Подальші події не вкладаються ні в які нормативно-правові чи просто людські відносини. Це був напад злочинців на ветерана з родиною. Польова дорога, група осіб в камуфляжі, пістолет, патрон в патронник, газ в салон в автомобіля, погрози вбивством», – йдеться в заяві.

Ветеранська спільнота також повідомила про відкриття провадження по справі. Справою займається Державне бюро розслідувань.

Тим часом Черкаський обласний ТЦК заявив, що розпочав службову перевірку щодо інциденту. Обставини події наразі встановлюються.

«Керівництвом Черкаського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку для ретельного з'ясування всіх обставин. Будь-які прояви неповаги до ветеранів та дії, що загрожують цивільним громадянам, є абсолютно неприпустимими», – йдеться в заяві.

До слова, у Хмельницькому у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався конфлікт – до будівлі увірвався чоловік з битою.