Податок на OLX. Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт в цілому

Лариса Голуб
Документ впроваджує нові правила звітності для онлайн-майданчиків
Парламентський комітет рекомендував ухвалити у цілому законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт, що впроваджує нові правила звітності для онлайн-майданчиків. Документ, відомий як «податок на OLX», покликаний вивести з тіні доходи від інтернет-торгівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

«Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроект 15111-д у другому читанні та в цілому», – написав Гетманцев.

Автори законопроєкту запевняють, що для звичайних громадян, які час від часу продають власні старі речі, нічого не зміниться. Звітуванню підлягатимуть лише ті користувачі, чия діяльність має ознаки комерційної (перевищує встановлені ліміти за сумою або кількістю операцій на рік).

Повідомляється, що доопрацьована комітетом редакція враховує такі ключові положення:

  • доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;
  • платформи утримують податок на доходи фізичних осіб за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (в подальшому ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);
  • доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до €2000 на рік звільняються від оподаткування;
  • відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує податок на доходи фізичних осіб, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;
  • передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства;
  • усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;
  • надано доручення Державній податковій службі провести роз’яснювальну роботу для фізосіб, які працюють через цифрові платформи щодо оподаткування таких доходів.

Розгляд законопроєкту у другому читанні у цілому заплановано на 12 травня.

«Главком» писав, що напередодні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради. Ключовою темою стало ухвалення законопроєктів у межах Ukraine Facility та програми МВФ, аби Україна й надалі могла отримувати стабільне міжнародне фінансування. За підсумками зустрічі глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями».

Раніше Верховна Рада не змогла підтримати низку урядових ініціатив, що є частиною зобов’язань України перед МВФ. Зокрема, Верховна Рада 10 березня розглянула податковий законопроєкт №14025. За документ, який передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про «податок на OLX») віддали свої голоси 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

