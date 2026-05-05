Штрафи за мовні порушення зросли: омбудсменка назвала цифри

glavcom.ua
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська сказала, що у 2025 році мовний контроль посилився й показав високу ефективність
У 2025 році покарали сотні порушників, але штрафи отримали не всі

У 2025 році в Україні різко зросла інтенсивність контролю за дотриманням мовного законодавства, а кількість покараних порушників суттєво збільшилася. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час презентації щорічного звіту, передає кореспондент «Главкома».

За її словами, кількість заходів державного контролю зросла на 32%, а відкритих справ – на 63%.

Загалом у 2025 році було винесено 706 постанов у справах про адміністративні правопорушення, що більш ніж удвічі перевищує показник 2024 року (332).

За результатами розгляду:

• 404 порушники отримали попередження (майже кожен другий),
• у 95 випадках застосовано штрафи (13,5%).

«Наша мета – не покарати, а змінити мовну поведінку», – зазначила Івановська.

Водночас вона підкреслила, що для системних порушників відповідальність має бути жорсткішою, зокрема йдеться про підвищення штрафів.

За даними звіту, близько 75% порушень усуваються після втручання омбудсмена, що свідчить про ефективність контролю.

Найбільше скарг традиційно стосується сфери обслуговування, а також реклами, інформації для загального ознайомлення та інтернет-простору – саме тих сфер, з якими громадяни стикаються щодня.

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська раніше повідомляла про погіршення мовної ситуації у столичних школах. За даними Державної служби якості освіти України, у Києві до 82% учнів спілкуються російською мовою на перервах, що, за оцінкою омбудсменки, свідчить про глибоко вкорінений «колоніальний маркер» і потребує системної реакції держави.

Водночас 1 березня 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст, виконавши постанову Верховної Ради України від 15 січня 2026 року. Документ підготувала робоча група за участю науковців НАН України та викладачів провідних університетів. Під час роботи було отримано близько 1400 пропозицій від громадян і зауваження від 27 державних та освітніх установ, частину з яких врахували, інші планують опрацювати під час наступних оновлень правопису.

