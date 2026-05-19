19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 19 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейної медицини та День блокнота.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 травня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день сімейної медицини
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейної медицини. Свято започаткувала Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA) у 2010 році, щоб підкреслити важливу роль сімейних лікарів у системі охорони здоров’я.
Сімейна медицина є основою медичної допомоги, адже саме сімейні лікарі першими діагностують захворювання, проводять профілактику та супроводжують пацієнтів упродовж життя. В Україні це свято набуло особливого значення під час реформи медичної системи та в умовах війни, коли медики працюють у надзвичайно складних умовах.
День блокнота
19 травня також відзначають неофіційне творче свято – День блокнота. Воно присвячене одному з найпопулярніших предметів для записів, планування, творчості та збереження ідей.
Блокноти використовують письменники, журналісти, художники, студенти та всі, хто любить фіксувати думки, плани або важливі події. У цифрову епоху паперові нотатники залишаються символом творчості, натхнення та особистої організації.
Релігійні свята та їхня історія
День святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського
19 травня у церковному календарі – день пам’яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна – єпископа Готського.
Святий Патрикій жив у I столітті й був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усі троє були усічені мечем близько 100-го року.
Святий Партеній жив у III столітті й походив з Вірменії. Партеній служив у Римі у палаці імператора Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не тікав й вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються у місті Жовква на Галичині.
Преподобний Іоанн жив у VIII столітті й походив з території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер у 790 році. Його мощі були доставлені у кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.
Народні вірування та прикмети
За народними спостереженнями, погода 19 травня могла підказати, якими будуть літо та врожай:
- якщо зранку рясна роса – рік обіцяє добрий урожай огірків;
- велика роса вранці віщує ясну та теплу погоду;
- якщо роси немає – скоро буде дощ;
- ранковий туман після світанку обіцяє малохмарну погоду без опадів;
- дощ цього дня віщує посушливий червень;
- коли півні голосно кукурікають зранку – варто чекати негоди;
- якщо бджоли, мурахи та павуки дуже активні – погода буде доброю;
- сильний аромат квітів вважається ознакою наближення дощу;
- ясний і сонячний день обіцяє тепле літо та гарний урожай;
- якщо птахи голосно щебечуть – найближчими днями встановиться гарна погода.
Історичні події
- 1051 рік – у французькому Реймсі пройшла коронація дочки Ярослава Мудрого, Анни Ярославни;
- 1536 рік – стратили Анну Болейн, яка була дружиною англійського короля Генріха VIII;
- 1568 рік – англійська королева Єлизавета I наказує заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред'явила свої права на англійський престол;
- 1649 рік – Англія стає республікою;
- 1861 рік – у Сумах відкривають першу в Україні недільну школу;
- 1997 рік – компанія «Hewlett-Packard» випускає свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;
- 2005 рік – на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалюють рішення про приєднання України до Болонського процесу.
Іменини
19 травня День ангела святкують: Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.
Читайте також:
- Церковний календар на травень 2026: коли святкуємо Трійцю та Вознесіння Господнє
- Календар рибалки на травень 2026 року: коли і на що клює найкраще
- Місячний календар на травень 2026: дати нового та повного Місяця
- Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
- Державні та міжнародні свята у травні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Коментарі — 0