19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Іванна Гончар
Свята 19 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейної медицини та День блокнота.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 травня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день сімейної медицини

Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейної медицини. Свято започаткувала Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA) у 2010 році, щоб підкреслити важливу роль сімейних лікарів у системі охорони здоров’я.

Сімейна медицина є основою медичної допомоги, адже саме сімейні лікарі першими діагностують захворювання, проводять профілактику та супроводжують пацієнтів упродовж життя. В Україні це свято набуло особливого значення під час реформи медичної системи та в умовах війни, коли медики працюють у надзвичайно складних умовах.

День блокнота

19 травня також відзначають неофіційне творче свято – День блокнота. Воно присвячене одному з найпопулярніших предметів для записів, планування, творчості та збереження ідей.

Блокноти використовують письменники, журналісти, художники, студенти та всі, хто любить фіксувати думки, плани або важливі події. У цифрову епоху паперові нотатники залишаються символом творчості, натхнення та особистої організації.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського

19 травня у церковному календарі – день пам’яті священномученика Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів; мученика Парфенія Жовківського, Римського; преподобного Іоанна – єпископа Готського. 

Святий Патрикій жив у I столітті й був єпископом у Віфінії. За проповідування християнства був заарештований разом зі своїми трьома пресвітерами Акакієм, Менандром і Полієном. Усі троє були усічені мечем близько 100-го року.

Святий Партеній жив у III столітті й походив з Вірменії. Партеній служив у Римі у палаці імператора Декія. Коли почалися гоніння християн, святий не тікав й вирішив піти на муки за свою віру. Мощі святого зберігаються у місті Жовква на Галичині.

Преподобний Іоанн жив у VIII столітті й походив з території сучасного Криму. У 754 році був обраний єпископом Готським. Брав участь у Нікейському соборі, який відновив шанування ікон. Святитель помер у 790 році. Його мощі були доставлені у кримський монастир Парфеніт біля гори Аюдаг.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, погода 19 травня могла підказати, якими будуть літо та врожай:

  • якщо зранку рясна роса – рік обіцяє добрий урожай огірків;
  • велика роса вранці віщує ясну та теплу погоду;
  • якщо роси немає – скоро буде дощ;
  • ранковий туман після світанку обіцяє малохмарну погоду без опадів;
  • дощ цього дня віщує посушливий червень;
  • коли півні голосно кукурікають зранку – варто чекати негоди;
  • якщо бджоли, мурахи та павуки дуже активні – погода буде доброю;
  • сильний аромат квітів вважається ознакою наближення дощу;
  • ясний і сонячний день обіцяє тепле літо та гарний урожай;
  • якщо птахи голосно щебечуть – найближчими днями встановиться гарна погода.

Історичні події

  • 1051 рік – у французькому Реймсі пройшла коронація дочки Ярослава Мудрого, Анни Ярославни;
  • 1536 рік – стратили Анну Болейн, яка була дружиною англійського короля Генріха VIII;
  • 1568 рік – англійська королева Єлизавета I наказує заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред'явила свої права на англійський престол;
  • 1649 рік – Англія стає республікою;
  • 1861 рік – у Сумах відкривають першу в Україні недільну школу;
  • 1997 рік – компанія «Hewlett-Packard» випускає свій перший портативний комп'ютер, що працював під операційною системою Windows CE;
  • 2005 рік – на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалюють рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Іменини

19 травня День ангела святкують: Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

