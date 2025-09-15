«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози

Олена Івановська: «Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі»

Нова Уповноважена із захисту державної мови не сприймає серйозно погрози на свою адресу. Навіть натяки на вбивство, коли їй пишуть «закінчиш як Фаріон». Про це Олена Івановська розповіла в інтервʼю «Главкому» та додала, що «ми всі нещодавно стали безстрашними».

Мовна омбудсменка заявила, що їй не страшно попри те, що її попередник Тарас Кремінь вважав, що його звільнили через нелояльність до влади. «Ні, мені не страшно. Ми всі нещодавно стали безстрашними. За моїми плечима – велика й інтелектуально потужна родина Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мої колеги – філологи, філософи, юристи – завдяки їм я відчуваю неабияку підтримку. Зрештою, це не лише університет, а й безліч моїх випускників, з якими я намагаюся підтримувати зв'язок. Це та українська національна еліта, на чию підтримку я завжди можу розраховувати», – сказала посадовиця.

Вона додала, що за такий короткий час на посаді познайомилася з багатьма прекрасними патріотами, які пропонують свою допомогу і готові працювати на мовному полі як волонтери. «Щодо лояльності… Я – вже сформована доросла людина зі своїм іменем у науці. Як мене можна збити зі шляху? По-перше, це було б неповагою до себе, а по-друге, якщо ти зрадиш собі, тебе ніхто не підтримає. Але до сьогодні я не чула від представників влади жодних настанов чи рекомендацій і сподіваюся, що так буде й надалі», – зазначила Олена Івановська.

Як і Тарасу Кременю, новій мовній омбудсменці вже надходили недвозначні погрози. Проте вона не сприймає їх серйозно та вірить у долю. «Мені писали «закінчиш як Фаріон», але я це серйозно не сприймаю», – каже вона.

Уповноважена із захисту державної мови також припустила, чи може вона опинитися під загрозою, якщо буде ініціювати якісь радикальні рішення та її впізнаваність зростатиме. «Я про це не думаю. Ми, українці, знаємо, що наша доля – як верета: не знаєш, яка нитка буде наступною, але віриш, що візерунок буде гарним. Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі. Адже всі ми під Богом ходимо, і ніхто не знає, де і що на нас чатує. Малювати собі негативні сценарії – це не наш шлях. Моя фольклористична віра у магію слова не дозволяє мені цього робити. Адже в народній традиції слово має силу. Воно може як зашкодити, так і захистити. Ми завжди вірили, що гарне слово притягує добро, а лихе – біду. Тому я волію говорити про краще, думати про успіх. Я вірю в Україну, в її перспективу», – сказала Олена Івановська.



Також нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді.