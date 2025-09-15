Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Олена Івановська: «Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі»

Нова Уповноважена із захисту державної мови не сприймає серйозно погрози на свою адресу. Навіть натяки на вбивство, коли їй пишуть «закінчиш як Фаріон». Про це Олена Івановська розповіла в інтервʼю «Главкому» та додала, що «ми всі нещодавно стали безстрашними».

Мовна омбудсменка заявила, що їй не страшно попри те, що її попередник Тарас Кремінь вважав, що його звільнили через нелояльність до влади. «Ні, мені не страшно. Ми всі нещодавно стали безстрашними. За моїми плечима – велика й інтелектуально потужна родина Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мої колеги – філологи, філософи, юристи – завдяки їм я відчуваю неабияку підтримку. Зрештою, це не лише університет, а й безліч моїх випускників, з якими я намагаюся підтримувати зв'язок. Це та українська національна еліта, на чию підтримку я завжди можу розраховувати», – сказала посадовиця.

Вона додала, що за такий короткий час на посаді познайомилася з багатьма прекрасними патріотами, які пропонують свою допомогу і готові працювати на мовному полі як волонтери. «Щодо лояльності… Я – вже сформована доросла людина зі своїм іменем у науці. Як мене можна збити зі шляху? По-перше, це було б неповагою до себе, а по-друге, якщо ти зрадиш собі, тебе ніхто не підтримає. Але до сьогодні я не чула від представників влади жодних настанов чи рекомендацій і сподіваюся, що так буде й надалі», – зазначила Олена Івановська.

Як і Тарасу Кременю, новій мовній омбудсменці вже надходили недвозначні погрози. Проте вона не сприймає їх серйозно та вірить у долю. «Мені писали «закінчиш як Фаріон», але я це серйозно не сприймаю», – каже вона.

Уповноважена із захисту державної мови також припустила, чи може вона опинитися під загрозою, якщо буде ініціювати якісь радикальні рішення та її впізнаваність зростатиме. «Я про це не думаю. Ми, українці, знаємо, що наша доля – як верета: не знаєш, яка нитка буде наступною, але віриш, що візерунок буде гарним. Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі. Адже всі ми під Богом ходимо, і ніхто не знає, де і що на нас чатує. Малювати собі негативні сценарії – це не наш шлях. Моя фольклористична віра у магію слова не дозволяє мені цього робити. Адже в народній традиції слово має силу. Воно може як зашкодити, так і захистити. Ми завжди вірили, що гарне слово притягує добро, а лихе – біду. Тому я волію говорити про краще, думати про успіх. Я вірю в Україну, в її перспективу», – сказала Олена Івановська

Також нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді.

Читайте також:

Теги: мова погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
15 серпня, 21:30
Олена Мандзюк розглядає можливість подати позов проти Олексія Гончаренка
Діти та російська мова. Нардеп Гончаренко залякує блогерку позбавленням батьківських прав, деталі скандалу
19 серпня, 10:31
В Україні єдина державна мова – українська
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
21 серпня, 11:55
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
25 серпня, 00:15
Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру
Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру
25 серпня, 01:26
Росія вимагає скасування законів, які заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву, заявив Лавров
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
24 серпня, 15:47
Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством
30 серпня, 14:29
У одного з підозрюваних знайшли синтетичний наркотик мефедрон
У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці
5 вересня, 13:38
Чимало українців не повернуться з Ірландії долому навіть після завершення війни, переконана посол Лариса Герасько
Українських дітей показують по ірландському телебаченні, як героїв. Посол пояснила феномен
13 вересня, 17:15

Суспільство

«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
«Закінчиш, як Фаріон». Нова мовна омбудсменка розказала, як сприймає погрози
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк
Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації
Скандал у «Дії»: Костянтинівка «опинилася» в Російській Федерації
У Дніпрі з’явився панорамний екскурсійний трамвай (фото)
У Дніпрі з’явився панорамний екскурсійний трамвай (фото)
Нова уповноважена з захисту державної мови повідомила, чи з’являться в Україні «мовні патрулі»
Нова уповноважена з захисту державної мови повідомила, чи з’являться в Україні «мовні патрулі»

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua