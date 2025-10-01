Головна Світ Політика
Польща арештувала українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Польський суд ухвалив рішення взяти українця під варту терміном на сім днів
скріншот з відео польських ЗМІ

Слідство вважає, що Володимир З. був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах

Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту українця Володимира З., підозрюваного німецьким правосуддям у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf Fm.

Суд ухвалив рішення взяти Володимира З. під варту на сім днів. Протягом тижня прокуратура має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою. Пізніше слідчі будуть готувати і, можливо, підтримувати клопотання про видачу українця Німеччині.

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини вважає Володимира З. кваліфікованим водолазом, який входив до групи, що безпосередньо встановлювала вибухові пристрої. В ордері на арешт йому висунуто звинувачення у спільному вчиненні вибуху (саботаж), антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель.

За даними прокуратури, Володимир З. був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах поблизу острова Борнхольм. Для виконання диверсії група використовувала вітрильну яхту, яка відпливала з Ростока (Німеччина). Яхту було орендовано у німецької компанії через посередників за підробленими документами. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року, що призвело до серйозного пошкодження обох трубопроводів.

До слова, 30 вересня польські правоохоронці затримали українця на імʼя Володимир, якого Німеччина підозрює у підриві «Північних потоків». Адвокат Володимира розповів, що, на думку захисту, немає підстав для екстрадиції його клієнта до Німеччини. Він зазначив, що наразі невідомо, чи брав підозрюваний участь у диверсійній операції.

Як повідомлялося, для підриву трубопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у Балтійському морі використали щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кг, які встановили на глибині приблизно 70-80 м.

Теги: Польща українці Північний потік

