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Обізвала покупчиню «нацисткою». У «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обізвала покупчиню «нацисткою». У «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал
Надія Паливода / Facebook

Адміністрація магазину звільнила продавчиню, яка відмовилась обслуговувати українською

В торговельному центрі Кропивницького місцеву жительку Надію Паливоду продавчиня відмовилась обслуговувати українською мовою та назвала її «нацисткою». Працівницю звільнили. Про це жінка написала у Facebook.

Зазначається, що продавчиня спілкувалась із покупцем російською мовою. Місцева жителька розповіла як було:

– Пакєт нужен?
– Ні, не потрібен, – думала, може за звичкою говорить російською, а почує, що я українською – і перейде.
– Дісконтная карточька єсть?
– Ні, дисконтної карточки в мене немає. А чого ви не обслуговуєте покупців українською мовою?
– Я ничего нє буду отвєчать на етот вопрос, ето мойо лічноє дєло, на каком язикє я говорю.
– Вийшов закон України, який зобов'язує працівників у громадських місцях і у сфері торгівлі спілкуватися українською.
– Ну так ето нацизм.

Надія Паливода звернулась до адміністратора магазину. За її словами, підтримав чоловік, який також стояв у черзі. Він розповів, що продавчиня сказала йому, що через таких як ця жінка, війна в Україні. Він їй сказав, що війна через таких, як вона».

Адміністрація магазину відповіла, що така поведінка є неприйнятною для їх персоналу, тож працівницю звільнили.

Обізвала покупчиню «нацисткою». У «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал фото 1

Раніше повідомлялося, що колишній позаштатний радник Офіса президента України Олексій Арестович взявся порівнювати українську мову та ґвалтування. Таким чином він хотів показати, що російську мову не можна визнавати «мовою агресора».

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Теги: Україна Сільпо скандал

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