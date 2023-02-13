Обізвала покупчиню «нацисткою». У «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал

Адміністрація магазину звільнила продавчиню, яка відмовилась обслуговувати українською

В торговельному центрі Кропивницького місцеву жительку Надію Паливоду продавчиня відмовилась обслуговувати українською мовою та назвала її «нацисткою». Працівницю звільнили. Про це жінка написала у Facebook.

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Зазначається, що продавчиня спілкувалась із покупцем російською мовою. Місцева жителька розповіла як було:

– Пакєт нужен?

– Ні, не потрібен, – думала, може за звичкою говорить російською, а почує, що я українською – і перейде.

– Дісконтная карточька єсть?

– Ні, дисконтної карточки в мене немає. А чого ви не обслуговуєте покупців українською мовою?

– Я ничего нє буду отвєчать на етот вопрос, ето мойо лічноє дєло, на каком язикє я говорю.

– Вийшов закон України, який зобов'язує працівників у громадських місцях і у сфері торгівлі спілкуватися українською.

– Ну так ето нацизм.

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Надія Паливода звернулась до адміністратора магазину. За її словами, підтримав чоловік, який також стояв у черзі. Він розповів, що продавчиня сказала йому, що через таких як ця жінка, війна в Україні. Він їй сказав, що війна через таких, як вона».

Адміністрація магазину відповіла, що така поведінка є неприйнятною для їх персоналу, тож працівницю звільнили.

Раніше повідомлялося, що колишній позаштатний радник Офіса президента України Олексій Арестович взявся порівнювати українську мову та ґвалтування. Таким чином він хотів показати, що російську мову не можна визнавати «мовою агресора».