У Литві за добу зафіксований найбільший спалах коронавірусу за останні кілька місяців



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Від початку пандемії в Литві захворіли 2762 людини, ще хворіють 862 особи, 1802 - одужали, померли 85 осіб

за минулу добу в країні зафіксували 48 нових хворих на коронавірус

У Литві за останню добу 48 людей захворіли коронавірусом і це найбільший стрибок за останні місяці. Про це повідомляє Delfi.

«Якщо взяти середні дані за серпень, то виходить 25 осіб на день», - сказала представниця Національного центру громадської охорони здоров'я Дайва Размувене.

Вона поінформувала, що 27 серпня повідомлялося про 36 випадків, 17 були пов'язані з осередками, 10 захворіли в результаті контакту з хворими, обставини зараження ще 8 невідомі, крім того, встановили ще один завезений випадок.

«Всього, за останніми даними, в Литві діагностували 2762 випадків коронавірусу, все ще хворіють 862 людини, 1802 - одужали. В результаті хвороби померли 85 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

До слова, у світі станом на 28 серпня від коронавірусу вже вилікувалося понад 17 млн людей. Загалом від ускладнень через коронавірус померло 835 тисяч людей. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків. За останню добу Covid-19 виявили у 271 тисячі осіб,. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч.