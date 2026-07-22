МЗС України прокоментувало таємну зустріч представників Німеччини та РФ

У відомстві наголосили, що неофіційні контакти не мають жодного впливу на переговорний процес

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав «настільки ж таємною, наскільки й неважливою» зустріч колишніх представників Німеччини та Росії в Баку. За його словами, Україна нікого не уповноважувала на такі контакти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Європейську правду».

«Ця зустріч настільки ж таємна, наскільки й неважлива. Якісь люди, імена яких уже практично не можна знайти в Google, зустрічаються й про щось розмовляють. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля», – сказав Тихий.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що 12-14 липня в Баку відбулася неофіційна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, під час якої обговорювали можливі шляхи припинення війни РФ проти України. За його словами, азербайджанська сторона не була поінформована про ці переговори, однак дані про авіарейси підтверджують, що зустріч відбулася. Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заперечив причетність уряду до її організації.

За повідомленнями ЗМІ, до складу неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем'єр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Російську сторону, за інформацією ЗМІ, представляли голова Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Валерій Фадєєв і голова ради директорів «Газпрому», колишній прем'єр-міністр Росії Віктор Зубков.