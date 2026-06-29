Росія отримає від УЄФА понад 2,6 млн євро виплат солідарності за сезон 2025/26

У лютому 2022 року УЄФА та ФІФА усунули російські клуби та збірні від участі у міжнародних матчах

Російський футбольний союз (РФС) отримає €2,677 млн ​​від УЄФА за програмою солідарних та стимулюючих виплат за підсумками сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Виплати УЄФА Росії

Фіксована солідарна виплата становитиме €1 млн. Ще €250 тис. передбачено за системою клубного ліцензування та моніторингу фінансової стійкості УЄФА.

Також РФС отримає €1,427 млн ​​на розвиток жіночого футболу та молодих гравців, тренерську роботу, боротьбу з договірними матчами та витрати на поїздки національних команд.

Відсторонення російських команд: що відомо

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію Росії проти України. Через це, зокрема, російська збірна пропустила Чемпіонат світу 2022 року та Чемпіонат Європи 2024 року. Росія не взяла участі у кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року.

Також Росія пропустить цьогорічну Лігу націй.

Як повідомлялося, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу.

Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу.

Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.