Президент однієї з країн НАТО заявив про нову загрозу удару з боку РФ

Едгарс Рінкевичс закликав Альянс готуватися до будь-якої ескалації

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не виключає ймовірності ескалації з боку Росії проти країн НАТО, проте вважає, що наразі Москва не має ресурсів для повномасштабного нападу на Альянс. Як інформує «Главком», про це латвійський лідер заявив в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

«Ми маємо бути готовими. Не можна виключати жодних варіантів. Але я б сказав, що нам не слід боятися. Ми маємо просто висловити дуже, дуже коротке й вагоме послання: якщо Росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином», – сказав Рінкевичс.

Він додав, що станом на сьогодні у Росії немає військ для здійснення повномасштабного вторгнення в будь-яку з країн НАТО. Також президент Латвії наголосив, що безпека Європи тісно пов’язана з Україною, адже досягти стабільного миру без європейського континенту неможливо. А інтеграція України до ЄС є прямим інтересом безпеки самого союзу.

Латвійський лідер додав, навіть якщо витрачати на оборону 5% ВВП, це не допоможе, якщо заводи не встигатимуть випускати зброю.

«Ви маєте гроші, але вам також необхідно мати озброєння, ракети, техніку, які ви можете придбати за ці гроші. І тут ми бачимо, що у нас є деякі проблеми з оборонною промисловістю», – пояснив він.

Рінкевичс також оцінив шанси Європи захиститися самотужки, якщо США скоротять кількість своїх військ. За його словами, європейським країнам знадобиться багато часу та грошей на армію й техніку, щоб досягти рівня оборони США.

«Я б сказав, що сьогодні Сполучені Штати є незамінними в обороні Європи та у тому, щоб робити НАТО успішним як Альянс», – підсумував президент Латвії.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО ризикує зіткнутися з внутрішнім розколом, якщо частина країн-членів не виконає мети Альянсу – витрачати на оборону 5% валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, британські, американські та німецькі експерти по-різному оцінюють розвиток війни Росії проти України, однак сходяться в одному: останні удари по Криму та російській інфраструктурі створюють для Кремля дедалі більше проблем.