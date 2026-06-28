Далекобійні удари України довели Росію до паніки – WP

Над нафтопереробним заводом у Москві здіймається дим після атаки українського безпілотника

БпЛА обвалили виробництво бензину на чверть

Україна різко посилила удари вглиб Росії. На тлі паливної кризи та обвалу фондового ринку в російських елітах наростає паніка. Як інформує «Главком», про це пише The Washington Post.

Лише за один тиждень українські дрони вразили нафтові об'єкти по всій Росії, завод мікроелектроніки ВЗПП-С у Воронежі – він виробляє компоненти для балістичних ракет, – а також хімічне підприємство в Тулі, що є ключовим для виробництва боєприпасів. У Криму після ударів відключили світло по всьому півострову, зупинили продаж пального і оголосили надзвичайний стан.

Відомо, що виробництво бензину в Росії за тиждень з 15 по 21 червня впало на 25%, десятки регіонів ввели талони. Путін провів екстрене засідання через паливну кризу. Головний нафтозаводський актив Москви – НПЗ у столиці – після удару минулого тижня може простоювати до наступного року.

«Стан повної невизначеності, – цитує видання колишнього російського фінансового чиновника. – Відчуття, що виходу немає».

Фондовий ринок Росії з початку червня просів більш ніж на 13% – як зазначається, це найбільше падіння з вересня 2022 року, коли ЗСУ відбили значну частину Харківщини.

За попередньою інформацією, ціна на російську нафту впала до рівнів, яких не було до удару США та Ізраїлю по Ірану, – близько $50 за барель. Дефіцит федерального бюджету на кінець травня сягнув шість трильйонів рублів – вдвічі більше, ніж рік тому, і вже перевищив планку на весь 2026 рік.

«Бюджет тріщить по швах. Дефіцит величезний, а Фонд національного добробуту майже вичерпано», – сказав виданню один із російських чиновників.

На цьому тлі лідер Компартії Росії Геннадій Зюганов публічно закликав «мобілізувати» 130 трильйонів рублів із банківських рахунків громадян і бізнесу.

«Ця проблема вирішується швидко. Якби я був президентом – вирішив би одним указом», – заявив він у парламенті.

Також стало відомо, що Мінфін готує законопроєкт про можливий доступ до 40 мільярдів доларів пенсійних накопичень у приватних фондах.

«Уряд може спробувати забрати гроші будь-яким способом. Усі думають, як вивести кошти і виїхати», – розповів московський бізнесмен.

На думку аналітиків, попри весь тиск, Путін навряд чи піде на поступки – натомість, як йдеться у матеріалі, він, швидше за все, відповість новою хвилею ескалації.

«Схоже, нас чекає новий цикл ескалації», – підсумовує російський академік, близький до дипломатичних кіл.

Нагадаємо, у червні Україна побила рекорд за кількістю своїх повітряних ударів по підприємствах російського військово-промислового комплексу. За місяць було атаковано щонайменше 13 об'єктів, що є найвищим показником від початку 2026 року.

27 червня Сили оборони України завдали нищівного удару по глибокому тилу ворога. Ціллю атаки став стратегічний оборонний завод «Титан-Барикади», розташований у Волгограді. Підприємство, яке займається виготовленням критично важливого озброєння для окупаційної армії, зазнало серйозних руйнувань внаслідок влучання новітніх високоточних ракет FP-5 Flamingo. У мережу потрапили кадри моменту атаки.