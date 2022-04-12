Помер колишній нардеп Олександр Бакуменко

Бакуменко був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин

Учора, 12 квітня, на 62-му році життя перестало битися серце народного депутата України восьмого скликання Бакуменка Олександра. Про це повідомляє видання «Голос України».

Свого часу Бакуменко був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, головою ради директорів Асоціації «Союз птахівників України», генеральним директором Асоціації «Союз кормовиробників України».

Народився Олександр Борисович 29 квітня 1959 року у м. Харкові. Закінчив Харківський зооветеринарний інститут, здобувши спеціальність зооінженера.

З 1985 працював в багатьох сільськогосподарських підприємствах в галузі птахівництва, займався громадською діяльністю. У 2003 році був обраний головою ради директорів Асоціації «Союз птахівників України», а у 2007 році став генеральним директором Асоціації «Союз кормовиробників України».

У 2006 році брав участь в роботі International Poultry Council (США) та Національної сільськогосподарської палати України. Також у 2007 році при Кабінеті Міністрів України була створена Рада національних асоціацій товаровиробників, в якій Бакуменко очолював Комітет з питань захисту внутрішнього ринку.

Нагадаємо, 23 лютого раптово помер громадський діяч, підприємець, науковець і колишній народний депутат від партії «Самопоміч» Олексій Скрипник. Днем раніше помер Герой України Іван Дзюба. Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, та все одно продовжував працювати і стежити за суспільно-політичним життям.

Також цього тижня відійшов у засвіти знаний спортивний журналіст. 20 лютого після тривалої боротьби з хворобою помер Віктор Іванченко.