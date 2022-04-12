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    Події в Україні

    Ще п’ять захисників отримали звання Героя України (список)

    Звання Герой України присвоюється з врученням ордена &laquo;Золота Зірка&raquo;&nbsp; - Ще п’ять захисників отримали звання Героя України (список)
    Звання Герой України присвоюється з врученням ордена «Золота Зірка» 

    Майору Андрію Люташину звання Героя України присвоєно посмертно

    11 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння п’ятьом українським захисникам звання Герой України.

    Військовослужбовців нагороджено за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

    Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно:

    • Люташину Андрію Олександровичу – майору (посмертно)

    Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»:

    • Івчуку Віктору Михайловичу – полковнику медичної служби
    • Пасічнику Олегу Вікторовичу – капітану
    • Слєсаренку Олександру Петровичу – полковнику медичної служби
    • Циганкову В’ячеславу Андрійовичу – підполковнику.

    Нагадаємо, у своєму зверненні 11 квітня Зеленський повідомив про нагородження понад двох сотень захисників.

    Також президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.

    Зеленський повідоми, хто відповідальний за смерті в заблокованому Маріуполі.

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    Теги: росія окупанти війна військові Герой України Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Ще п’ять захисників отримали звання Героя України (список)