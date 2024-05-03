Чому з Москвою не можна зараз сідати за стіл переговорів

«Якщо ми запросимо Росію зараз, вона просто перешкоджатиме саміту миру»

15-16 червня у Швейцарії планується проведення Саміту миру за участі представників 160 країн, дату та місце проведення вже підтвердили президент України Володимир Зеленський та уряд Швейцарії.

Окрім того, у швейцарському уряді окремо зауважили, що «на цьому етапі Росія не була запрошена. Швейцарія демонструвала готовність надіслати їй запрошення. Однак Москва публічно заявляла, що не зацікавлена в цьому».

Мета саміту – створити коаліцію країн із загальними підходами до мирного врегулювання. Після цього можливе залучення до переговорів Росії.

Про це в інтерв'ю виданню Foreign Policy сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба. Багато ЗМІ хибно інтерпретували це як «Україна розпочне переговори з Росією після мирного саміту у Швейцарії».

Насправді, журналіст Foreign Policy поставив цілком конкретне (і слушне) питання: «Який сенс проводити Саміт миру, якщо там немає Росії?». Міністр відповів, що цей підхід виходить із реальності та досвіду, отриманого з 2014 по 2022 рік: «За цей час у нас було майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, з посередниками та на двосторонній основі. Але нічого не вийшло. Це закінчилося масштабним вторгненням».

Тому, за його словами, перший саміт не передбачає Росію як учасника, бо його мета – об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких вони вибудовуватимуть свої подальші дії. «І тоді комунікація з Росією зможе відбутися і вона зможе стати учасником переговорів, тому що – ви маєте рацію – у підсумку не можна покласти кінець війни без обох сторін», – зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба дав інтерв'ю виданню Foreign Policy скріншот з відео

«А якщо ми запросимо Росію зараз, вона просто перешкоджатиме саміту і робитиме все, щоб лідери залишили майданчик без чогось відчутного і досяжного. Тому всіх, хто запитує про наявність Росії за столом переговорів, я запрошую вивчити реальність того, як Росія їх веде», – зазначив Кулеба.

Тобто це не була окрема заява про нібито готовність Києва до переговорів (що й вирвали з контексту деякі медіа). Навпаки, йшлося про те, чому з Москвою не можна сідати за стіл переговорів саме на цьому етапі.