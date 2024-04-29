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Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко
Михайло Фоменко виводив Україну на Євро-2016

Фоменко очолював збірну України з 2012 по 2016 рік

Сьогодні, 29 квітня, помер Михайло Фоменко. «Динамоманія» повідомляє, що це сталося 7-й ранку. Йому було 75 років.

Фоменко протягом кар’єри футболіста грав за «Зорю» та «Динамо». У складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, у 1975-му брав Кубок володарів Кубка УЄФА та Суперкубок УЄФА.

Зі збірною СРСР був срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976.

Тренував низку клубів та збірні. У 1993-му привів «Динамо» до першого чемпіонства України, тоді ж виграв Кубок України, у 2001-му виводив київський ЦСКА у фінал Кубка України.

Очолював збірну України з 2012 по 2016 рік, виводив команду на Євро-2016. Після участі в турнірі завершив кар’єру.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Михайло Фоменко

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