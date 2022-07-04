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  4. На Буковині блискавка вдарила в церкву Московського патріархату (фото)
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    Суспільство

    На Буковині блискавка вдарила в церкву Московського патріархату (фото)

    На Буковині блискавка вдарила в церкву Московського патріархату (фото)
    фото: Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ

    Інцидент стався 2 червня

    Під час негоди у селі Чудей на Буковині блискавка влучила у дзвіницю однієї із церков московського патріархату. Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.

    «2 червня, під час грози блискавка вдарила у дзвіницю парафії на честь святителя Николая села Чудей Сторожинецького благочиння і спричинила пожежу. Ця подія відбулася після завершення всенічного бдіння», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що працівники ДСНС оперативно прибули на виклик до парафії та швидко погасили пожежу.

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    Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви Кирило сьогодні, 25 червня, впав під час освячення храму у Новоросійську.

    Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

    Тим часом Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

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    Теги: росія церква Українська православна церква єпархія
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    На Буковині блискавка вдарила в церкву Московського патріархату (фото)