На Буковині блискавка вдарила в церкву Московського патріархату (фото)

Інцидент стався 2 червня

Під час негоди у селі Чудей на Буковині блискавка влучила у дзвіницю однієї із церков московського патріархату. Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.

«2 червня, під час грози блискавка вдарила у дзвіницю парафії на честь святителя Николая села Чудей Сторожинецького благочиння і спричинила пожежу. Ця подія відбулася після завершення всенічного бдіння», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що працівники ДСНС оперативно прибули на виклик до парафії та швидко погасили пожежу.

Нагадаємо, предстоятель Російської православної церкви Кирило сьогодні, 25 червня, впав під час освячення храму у Новоросійську.

Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Тим часом Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.