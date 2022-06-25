  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Остання парафія московського патріархату у Франківську перейшла до ПЦУ
рус
    Події в Україні

    Остання парафія московського патріархату у Франківську перейшла до ПЦУ

    документ
    Храм Різдва Христового перейшов до ПЦУ - Остання парафія московського патріархату у Франківську перейшла до ПЦУ
    Храм Різдва Христового перейшов до ПЦУ
    фото з відкритих джерел

    Усі церкви міста перейшли до української церкви

    У Івано-Франківську видано розпорядження і зареєстровано Храм Різдва Христового, що по вулиці Довженка, як храм Православної Церкви України. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

    «Вітаю рішення громади про перехід від московського патріархату до ПЦУ! Очікуємо першої служби! Громада повинна згуртуватись і прийти! Про час повідомимо окремо», – йдеться в повідомленні.

    290147891_591222509240676_273768863141486211_n

    Нагадаємо, громада храму ще раніше виявила бажання перейти до Православної Церкви України, проте священники затягували це питання.

    Як повідомлялося, предстоятель Російської православної церкви Кирило сьогодні, 25 червня, впав під час освячення храму у Новоросійську.

    До слова, велика громада під Києвом заборонила Московську церкву на своїй території.

    Також міськрада Черкас заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату.

    До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти церква війна громада Україна Івано-Франківськ Руслан Марцінків окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Остання парафія московського патріархату у Франківську перейшла до ПЦУ