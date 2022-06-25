Остання парафія московського патріархату у Франківську перейшла до ПЦУ

Усі церкви міста перейшли до української церкви

У Івано-Франківську видано розпорядження і зареєстровано Храм Різдва Христового, що по вулиці Довженка, як храм Православної Церкви України. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Вітаю рішення громади про перехід від московського патріархату до ПЦУ! Очікуємо першої служби! Громада повинна згуртуватись і прийти! Про час повідомимо окремо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, громада храму ще раніше виявила бажання перейти до Православної Церкви України, проте священники затягували це питання.

Як повідомлялося, предстоятель Російської православної церкви Кирило сьогодні, 25 червня, впав під час освячення храму у Новоросійську.

До слова, велика громада під Києвом заборонила Московську церкву на своїй території.

Також міськрада Черкас заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

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