Німеччина може заблокувати Telegram

Месенджер Telegram популярний у Німеччині серед ультраправих організацій та противників карантину

Німеччина наразі обговорює зі своїми партнерами у Євросоюзі, як регулювати Telegram

Влада Німеччини може ухвалити рішення заблокувати в країні Telegram, якщо популярний серед ультраправих організацій та противників карантину месенджер продовжить порушувати закони. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Файзер у коментарі Die Zeit.

«Ми не можемо цього виключати. Відключення було б серйозним і, мабуть, крайнім заходом. Спочатку потрібно вичерпати всі інші варіанти», – сказала міністерка.

Вона додала, що Німеччина наразі обговорює зі своїми партнерами у Євросоюзі, як регулювати Telegram.

Зазначимо, закон Німеччини про забезпечення вимог до інтернету зобов'язує провайдерів соціальних мереж терміново видаляти явно незаконний контент після подання скарги.

Мін'юст Німеччини влітку 2021 року висунув власникам Telegram претензії, зокрема через те, що немає чіткої процедури подання скарг на підозрілий контент на майданчику і не вдається налагодити контакт з адміністрацією сервісу.

Берлін вимагав від компанії, щоб вона почала співпрацювати з владою ФРН, видаляла незаконний контент та передавала спецслужбам дані, необхідні для розслідування.

До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.